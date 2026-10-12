فيديو - كرة القمة المصرية تهبط بالمظلة

وصلت كرة مباراة الأهلي
والزمالك إلى أرضية استاد القاهرة الدولي
بطريقة غير مألوفة، بعدما هبط مظلي بها من السماء قبل انطلاق القمة المصرية
، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.
وجاء المشهد ضمن الفعاليات الاحتفالية المصاحبة للمباراة وذكرى انتصارات أكتوبر، إذ شهد الملعب عروضًا بالمظلات حمل خلالها المشاركون العلم
المصري، قبل أن يهبط أحدهم بالكرة المستخدمة قبل بداية اللقاء.
وأضفت اللقطة طابعًا استعراضيًا على المواجهة، في مشهد
لافت سبق صافرة البداية بين قطبي الكرة
المصرية.
وحسم الأهلي اللقاء لمصلحته (2-0)، في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز
.
وخطفت طريقة وصول الكرة الأنظار قبل انطلاق المباراة، بعدما تحولت إلى واحدة من أبرز مشاهد القمة، في ظل الطابع غير التقليدي الذي رافق بداية اللقاء.