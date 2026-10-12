فيديو - كرة القمة المصرية تهبط بالمظلة

🪂⚽ 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀𝐍 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐁𝐄𝐅𝐎𝐑𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐀𝐈𝐑𝐎 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐘! 🇪🇬 A parachutist descended from the skies carrying the match ball before kick-off between Al Ahly and Zamalek, landing and handing it over to the referee. Egypt knows how to make a derby special. #AfricanFootball #YallaYaAhly #CairoDerby — Micky Jnr (@MickyJnr__) October 11, 2026

وصلت كرة مباراة والزمالك إلى أرضية استاد بطريقة غير مألوفة، بعدما هبط مظلي بها من السماء قبل انطلاق القمة ، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.وجاء المشهد ضمن الفعاليات الاحتفالية المصاحبة للمباراة وذكرى انتصارات أكتوبر، إذ شهد الملعب عروضًا بالمظلات حمل خلالها المشاركون المصري، قبل أن يهبط أحدهم بالكرة المستخدمة قبل بداية اللقاء.وأضفت اللقطة طابعًا استعراضيًا على المواجهة، في لافت سبق صافرة البداية بين قطبي المصرية.وحسم الأهلي اللقاء لمصلحته (2-0)، في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري .وخطفت طريقة وصول الكرة الأنظار قبل انطلاق المباراة، بعدما تحولت إلى واحدة من أبرز مشاهد القمة، في ظل الطابع غير التقليدي الذي رافق بداية اللقاء.