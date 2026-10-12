حيدر يفتتح دورة دبلوم التدريب الآسيوي للمحترفين

افتتح اللبناني ، دورة دبلوم التدريب الآسيوي للمحترفين، بمشاركة 20 مدرباً، وبحضور اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، والأمين العام للاتحاد السيد جهاد الشحف، فيما يحاضر في المحاضر الدولي سيمون جانينغز، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للاتحاد لتطوير الكوادر الفنية والارتقاء بمستوى التدريب في .وتُعدّ دورة دبلوم التدريب الآسيوي للمحترفين أعلى مستوى من مستويات التأهيل التدريبي في ، وتهدف إلى تطوير المعارف والقدرات الفنية والتكتيكية والقيادية للمدربين، ومواكبة أحدث الأساليب والمناهج المعتمدة في كرة القدم الحديثة.واستُهل حفل الافتتاح بكلمة لحيدر، رحّب فيها بالمشاركين في الدورة، مؤكداً أهمية هذه المرحلة المتقدمة في مسيرتهم التدريبية، وما تمثله من فرصة لتعزيز خبراتهم وتطوير قدراتهم، وتوجّه بالشكر إلى المحاضر الدولي سيمون جانينغز، مرحّباً بوجوده في لبنان ومثمّناً مشاركته، وما سيقدّمه من خبرات ومعارف قيّمة تساهم في تطوير القدرات التدريبية للمشاركين.وهنّأ رئيس الاتحاد المدربين على وصولهم إلى هذه المرحلة المتقدمة من مسيرتهم، معتبراً أن مشاركتهم تعكس طموحهم ورغبتهم في مواصلة التعلم والتطور، مؤكداً أن كرة القدم تشهد تطوراً مستمراً، وأن دور المدرب لم يعد يقتصر على قيادة الفريق داخل الملعب، بل أصبح يتطلب علماً ومعرفة فنية وتكتيكية متقدمة، إلى جانب امتلاك قدرات قيادية وإدارية ورؤية واضحة تواكب متطلبات كرة القدم الحديثة.وشدّد أن "الاستثمار في تطوير المدربين هو استثمار في مستقبل كرة القدم "، مؤكداً أن المدربين يشكّلون شركاء أساسيين في تطوير مستوى اللاعبين والأندية والمنتخبات الوطنية، وأن الاتحاد يولي إعداد الكوادر الفنية وتأهيلها أهمية كبيرة ضمن استراتيجيته لتطوير اللعبة.وأكد حيدر أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم سيواصل دعمه لبرامج إعداد وتأهيل المدربين، بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي، بهدف الارتقاء بالمستوى الفني وتعزيز مستقبل كرة القدم في لبنان، شاكراً لهما وللإدارة الفنية في الاتحاد اللبناني وجميع القائمين على تنظيم الدورة، متمنياً للمشاركين دورة ناجحة ومثمرة تشكّل إضافة مهمة إلى مسيرتهم التدريبية، قبل أن يعلن رسمياً افتتاح دورة دبلوم التدريب الآسيوي للمحترفين.