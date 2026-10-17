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لولوة رمضان تمثّل لبنان في برنامج دولي: إنجاز شبابي في مجال الأمن الرقمي

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لولوة رمضان تمثّل لبنان في برنامج دولي: إنجاز شبابي في مجال الأمن الرقمي
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رياضة

2026-10-17 | 18:12
لولوة رمضان تمثّل لبنان في برنامج دولي: إنجاز شبابي في مجال الأمن الرقمي

لولوة هي أوّل لبنانيّة تشارك في البرنامج، والمشاركة الوحيدة من لبنان والشرق الأوسط ضمن دورة هذا العام

اختيرت لولوة رمضان، طالبة السنة النهائية في اختصاص المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، للمشاركة في برنامج ICANN NextGen، ضمن فعاليات الاجتماع السابع والثمانين لمنظّمة ICANN، الذي يُعقد في بالي، إندونيسيا، من 17 إلى 22 الجاري.

وذُكر أنّ لولوة هي أوّل لبنانيّة تشارك في البرنامج، والمشاركة الوحيدة من لبنان والشرق الأوسط ضمن دورة هذا العام، بعد اختيارها من بين مئات المتقدّمين الشباب.

وستعرض لولوة عملها المتعلّق بكشف أسماء النطاقات الإلكترونيّة الاحتياليّة والمضلّلة، في مساهمة تهدف إلى تعزيز الثقة الرقمية والأمن على الإنترنت، وهما من أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية.

ويعكس هذا الإنجاز ما يمتلكه الشباب اللبناني من طاقات علميّة وقدرات بحثية تؤهّلهم للمشاركة في النقاشات الدولية والمساهمة في تطوير بيئة رقمية أكثر أمانًا وموثوقية.
 

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