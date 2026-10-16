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وفاة مأساوية تهزّ الرغبي الجنوب أفريقي

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وفاة مأساوية تهزّ الرغبي الجنوب أفريقي
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رياضة

2026-10-16 | 18:16
وفاة مأساوية تهزّ الرغبي الجنوب أفريقي

توفي لاعب الرغبي الجنوب أفريقي هايرون أندروز، عن 31 عامًا، بعدما عُثر عليه فاقدًا للوعي

توفي لاعب الرغبي الجنوب أفريقي هايرون أندروز، عن 31 عامًا، بعدما عُثر عليه فاقدًا للوعي داخل حمّام فندق إقامة فريقه لايونز في فرنسا، الجمعة، عشية مواجهة لا روشيل في دوري أبطال أوروبا للرغبي.
وكان أندروز يقيم مع بعثة النادي في جزيرة ري، قبالة الساحل الفرنسي، حين عُثر عليه داخل حجرة الاستحمام صباحًا. ووصلت فرق الإسعاف إلى المكان وحاولت إنعاشه، لكنّها لم تتمكّن من إنقاذ حياته.
وأعلن اتحاد الرغبي الجنوب أفريقي أنّ اللاعب توفي إثر سقوط داخل الفندق، فيما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا لتحديد ملابسات الوفاة، مع قرار بإجراء تشريح للجثمان، من دون التوصّل إلى سبب نهائي حتى الآن.
وأكّد لايونز إقامة المباراة المقرّرة السبت أمام لا روشيل، تنفيذًا لرغبة اللاعبين والجهاز الفني في تكريم زميلهم الراحل، فيما أعلن النادي الفرنسي تخصيص دقيقة صمت قبل انطلاق المواجهة.
وكان أندروز قد انضمّ حديثًا إلى لايونز، بعد تجربته مع سال شاركس الإنكليزي، وسبق له الدفاع عن ألوان شاركس الجنوب أفريقي وتمثيل منتخب بلاده تحت 20 عامًا.
ونعى النادي اللاعب، مقدّمًا تعازيه إلى زوجته وطفليه وعائلته، فيما عبّر اتحاد الرغبي الجنوب أفريقي عن صدمته وحزنه، ودعا إلى احترام خصوصية الأسرة في هذه الظروف الصعبة.

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