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نديم حكيم كرّم رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة

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نديم حكيم كرّم رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة
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رياضة

2026-10-17 | 18:16
نديم حكيم كرّم رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة

أقام نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، رئيس نادي بيروت فيرست نديم حكيم، حفل غداء تكريمي على شرف رئيس الاتحاد العربي للعبة اللواء إسماعيل القرقاوي

أقام نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، رئيس نادي بيروت فيرست نديم حكيم، حفل غداء تكريمي على شرف رئيس الاتحاد العربي للعبة اللواء إسماعيل القرقاوي.
وحضر الى المكرّم القرقاوي، النائب جهاد بقرادوني (الرئيس الفخري لنادي الحكمة)، النائب وضّاح الصادق، سفير الإمارات العربية المتحدة في لبنان فهد الكعبي، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة هاغوب خاتشاريان، رئيس الاتحادين الرياضي القطري والعربي للشرطة اللواء خالد بن حمد العطيه، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي وأمين عام الاتحاد العربي عبد الله شلبي ورؤساء وفود الأندية العربية المشاركة في بطولة الأندية العربية التي يستضيفها نادي الحكمة حتى 20 الشهر الجاري.

نديم حكيم
وكانت البداية مع كلمة ترحيبية من الإعلامي إبراهيم وهبه، ثمّ رحب حكيم بضيوفه، وقال موجّهاً كلامه إلى القرقاوي "إنّ الحديث عنك لا يقتصر على المناصب التي شغلتها، ولا على رئاستك للاتحاد العربي لكرة السلة، ولا على سنوات عطائك الطويلة في خدمة كرة السلّة الإماراتيّة والعربيّة، فالمناصب تنتهي والألقاب تتغيّر، ولكن ما يبقى فعلاً هو المحبّة والاحترام والأثر الطيّب الذي يتركه الإنسان في نفوس الآخرين".
وأضاف "عرفناك دائماً رجلاً جامعاً، قريباً من الجميع، حريصاً على العلاقات الأخويّة بين الاتّحادات والأندية العربيّة، ومؤمناً بأنّ الرياضة، وكرة السلّة تحديدًا، قادرة على أن تجمع ما قد تفرّقه الظروف".
وقال "بالنسبة لي شخصيّاً، فإنّ علاقتي بك تجاوزت منذ زمن حدود العمل الرياضي، أعتز بصداقتك وبالثقة والمحبة على مر السنين، أعتبر أنّ وجودك اليوم بيننا في بيروت هو مناسبة عزيزة على قلبي وعلى قلب كلّ من عرفك وعمل معك".
وتابع "لا يمكننا أن نتحدّث عن كرة السلّة العربيّة من دون أن نثمّن ما قدّمته لها، وما بذلته من وقت وجهد لكي تبقى البطولات العربيّة مساحة للقاء والتنافس الشريف والأخوّة بين شبابنا وأنديتنا. ونحن في بيروت، بيروت التي تحبّ الحياة والرياضة، كما نادي بيروت، سعداء باستضافتك وتكريمك، وسعداء بأن تكون بطولة الأندية العربيّة التي يستضيفها نادي الحكمة الشقيق، مناسبة أخرى تجمع الأسرة العربيّة لكرة السلّة في لبنان".
وختم "شكراً لك على كل ما قدّمته وشكراً على محبّتك للبنان ولأهله، وعلى وقوفك الدائم الى جانب كرة السلّة العربية.

اللواء القرقاوي
بدوره، ألقى القرقاوي كلمة عبّر في بدايتها عن سروره لوجوده في لبنان "بلدي الثاني".
وأضاف "لبنان قدّم الكثير الكثير على الأصعدة الرياضيّة والفنّيّة والثقافيّة ونحن نفتخر بكرة السلّة اللبنانيّة التي تأهّلت مرّات عديدة إلى نهائيات كأس العالم وإلى نهائي كأس الأمم الآسيويّة عدّة مرّات، إضافة الى الألقاب بالجملة، وها هو نادي الحكمة يستضيف بطولة الأندية العربيّة تحت إشراف الاتّحادين العربي واللبناني".
 

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كرة السلة

بيروت فيرست

نديم حكيم

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