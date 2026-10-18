فيديو - جدّة فيرمين تردّ هديته بمعطف المطر

جمعت لقطة إنسانية لاعب بجدّته "لولي"، عقب مباراة الفريق أمام ، السبت، بعدما أحضرت له حقيبة مليئة بالأغراض ليأخذها إلى منزله، قبل أن تمنحه معطف المطر الخاص بها في موقف عفوي.وبعد انتهاء المباراة، توجّه اللاعب الإسباني إلى المدرّجات للقاء جدّته، التي حضرت من مقاطعة هويلفا لمتابعته، وكانت ترتدي قميص برشلونة دعمًا لحفيدها.وخلال اللقاء، طلبت الجدّة من فيرمين إهداء قميصه إلى طفلة كانت تقف بجانبها، وتنحدر من المنطقة نفسها التي نشأ فيها اللاعب، فاستجاب لطلبها وخلع قميصه وقدّمه إلى المشجّعة الصغيرة.لكنّ الجدّة سارعت إلى إخراج معطف المطر، وقدّمته إلى حفيدها لحمايته من الأمطار، بعدما أصبح من دون قميص، في تصرّف جسّد حرصها عليه رغم بلوغه 23 عامًا ونجاحه في عالم .وتحدّث فيرمين بعد اللقاء عن المكانة الخاصّة التي تحتلّها جدّته في حياته، معربًا عن سعادته بحضورها إلى الملعب لمتابعته.وجاء الموقف عقب المباراة التي فاز فيها برشلونة على (5-2)، وشارك فيها فيرمين أساسيًا، قبل استبداله في الدقيقة 62، بعدما قدّم تمريرة حاسمة.