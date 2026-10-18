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فيديو - جدّة فيرمين تردّ هديته بمعطف المطر

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فيديو - جدّة فيرمين تردّ هديته بمعطف المطر
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رياضة

2026-10-18 | 07:49
فيديو - جدّة فيرمين تردّ هديته بمعطف المطر

أحضرت له حقيبة مليئة بالأغراض ليأخذها إلى منزله، قبل أن تمنحه معطف المطر الخاص بها

جمعت لقطة إنسانية لاعب برشلونة فيرمين لوبيز بجدّته "لولي"، عقب مباراة الفريق أمام ريال بيتيس، السبت، بعدما أحضرت له حقيبة مليئة بالأغراض ليأخذها إلى منزله، قبل أن تمنحه معطف المطر الخاص بها في موقف عفوي.
وبعد انتهاء المباراة، توجّه اللاعب الإسباني إلى المدرّجات للقاء جدّته، التي حضرت من مقاطعة هويلفا لمتابعته، وكانت ترتدي قميص برشلونة دعمًا لحفيدها.
وخلال اللقاء، طلبت الجدّة من فيرمين إهداء قميصه إلى طفلة كانت تقف بجانبها، وتنحدر من المنطقة نفسها التي نشأ فيها اللاعب، فاستجاب لطلبها وخلع قميصه وقدّمه إلى المشجّعة الصغيرة.
لكنّ الجدّة سارعت إلى إخراج معطف المطر، وقدّمته إلى حفيدها لحمايته من الأمطار، بعدما أصبح من دون قميص، في تصرّف جسّد حرصها عليه رغم بلوغه 23 عامًا ونجاحه في عالم كرة القدم.
وتحدّث فيرمين بعد اللقاء عن المكانة الخاصّة التي تحتلّها جدّته في حياته، معربًا عن سعادته بحضورها إلى الملعب لمتابعته.
وجاء الموقف عقب المباراة التي فاز فيها برشلونة على بيتيس (5-2)، وشارك فيها فيرمين أساسيًا، قبل استبداله في الدقيقة 62، بعدما قدّم تمريرة حاسمة.
 
 

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فيرمين لوبيز

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