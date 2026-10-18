نبتة بألوان الأرجنتين تحمل اسم "ميسي"

امتدّ اسم النجم إلى عالم النباتات، بعدما أعلن فريق من الباحثين اكتشاف نوع جديد من نبات المريمية في جبال الأنديز بالبيرو، وأطلق عليه الاسم العلمي "Salvia messii"، تكريمًا لقائد المنتخب الأرجنتيني.وجاء اختيار الاسم تقديرًا لمسيرة الرياضية، فضلًا عن ألوان أزهار النبتة التي تجمع بين الأزرق السماوي والأبيض، في تشابه لافت مع قميص منتخب الأرجنتين.ونُشرت تفاصيل الاكتشاف في مجلة "Phytotaxa" العلمية، ضمن دراسة أعدّها باحثون من البيرو والأرجنتين، بعد فحص عيّنات ومقارنتها بأنواع نباتية معروفة، للتأكد من أنّها تنتمي إلى نوع لم يُوصف علميًا من قبل.وتنمو النبتة في المناطق الصخرية الجبلية على ارتفاع يتراوح بين 2000 و2400 متر فوق سطح البحر، ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى متر ونصف المتر، وهي من فصيلة النباتات التي تضم النعناع والريحان وإكليل الجبل.ورغم أنّ وجودها كان معروفًا منذ سنوات، فإنّ تصنيفها العلمي جاء بعد دراسات ميدانية ومخبرية. وحذّر الباحثون من أنّ هذا النوع مهدّد بالانقراض، بسبب انتشاره المحدود في 6 مواقع بمنطقتَي ليما وإيكا، إلى جانب مخاطر الحرائق والجفاف وشق الطرق، ما يضع حماية موائله الطبيعية أمام تحدّيات كبيرة.