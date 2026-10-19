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فيديو - مهاجم يحرم زميله من هدف محقّق

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فيديو - مهاجم يحرم زميله من هدف محقّق
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رياضة

2026-10-19 | 18:44
فيديو - مهاجم يحرم زميله من هدف محقّق

تدخّل لالتقاط كرة كانت في طريقها إلى زميله بييرو كيسبي أمام المرمى، قبل أن يفشل في ترويضها ويهدر فرصة بدت الأسهل

أثار خوسيه "تونشي" ريفيرا، مهاجم يونيفرسيتاريو البيروفي، الجدل بعد لقطة غريبة في الدقائق الأخيرة من مواجهة أليانزا أتلتيكو، حين تدخّل لالتقاط كرة كانت في طريقها إلى زميله بييرو كيسبي أمام المرمى، قبل أن يفشل في ترويضها ويهدر فرصة بدت الأسهل في المباراة.
وجاءت اللقطة في الدقيقة 84 تقريبًا، عندما انطلق ريفيرا داخل المنطقة بينما كان كيسبي في وضعية مريحة للتسجيل، لكن المهاجم فضّل التعامل مع الكرة بنفسه، لتفلت منه بعد ارتداد مفاجئ، وتضيع فرصة هدف محقق.
وانتهت المباراة بفوز يونيفرسيتاريو (4-1)، وسجّل آندي بولو وأليكس فاليرا هدفين للفريق الفائز، فيما جاء الهدفان الآخران بنيران صديقة عبر رومان سواريز وخوسيه لوخان، وأحرز أرييل مونيوز هدف أليانزا أتلتيكو الوحيد.
وبعد المباراة، علّق ريفيرا على اللقطة بصراحة، موضحًا أنّه اندفع برغبة التسجيل، وأنّ ارتداد الكرة أربكه في اللحظة الأخيرة، كما أقرّ بأنّ زميله كان متاحًا للتمرير، مضيفًا أنّ المهاجمين يتصرّفون أحيانًا بأنانيّة بحثًا عن الهدف.
ورغم غرابة المشهد، لم يؤثّر الخطأ على نتيجة فريقه، لكنّه وضع ريفيرا في واجهة النقاش، بعدما تحوّلت اللقطة إلى واحدة من أكثر الحالات تداولًا في الكرة البيروفية خلال الساعات الأخيرة.

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رياضة

كرة القدم

خوسيه "تونشي" ريفيرا

أليانزا أتلتيكو

يونيفرسيتاريو

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