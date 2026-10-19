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فيديو - انتقدوا وزنه فردّ عليهم بطريقة غريبة

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فيديو - انتقدوا وزنه فردّ عليهم بطريقة غريبة
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رياضة

2026-10-19 | 18:46
فيديو - انتقدوا وزنه فردّ عليهم بطريقة غريبة

دخل الأوروغوياني ألفونسو إسبينو، لاعب راسينغ الأرجنتيني، في مشادّة مع عدد من مشجّعي فريقه

دخل الأوروغوياني ألفونسو إسبينو، لاعب راسينغ الأرجنتيني، في مشادّة مع عدد من مشجّعي فريقه عقب مواجهة إنديبندينتي في ديربي أفيلانيدا، الأحد، بعدما تلقّى انتقادات تتعلّق بوزنه ولياقته البدنية.
وأثناء توجّه لاعبي راسينغ إلى غرف الملابس، وسط صافرات الاستهجان والهتافات الغاضبة، رفع إسبينو قميصه وأشار إلى بطنه أمام المدرّجات، قبل أن يوجّه شتائم إلى مشجعين كانوا يعاتبونه، والتقطت كاميرات البث التلفزيوني رد فعله الذي زاد من حدّة التوتر.
ولم يشارك الظهير الأيسر في المباراة، إذ بقي على مقاعد البدلاء طوال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، ومع استمرار التلاسن، اقترب بعض المشجعين من السياج وأُلقيت زجاجات باتجاه المنطقة المحيطة بالنفق المؤدي إلى غرف الملابس، قبل أن يتدخل زميله ماتياس بيريز لإبعاده عن الجمهور.
وكان إسبينو قد انضم إلى راسينغ في تموز يوليو الماضي قادمًا من رايو فايكانو الإسباني، لكنه لم يخض سوى ثلاث مباريات في الدوري الأرجنتيني حتى الآن، بإجمالي 163 دقيقة.
وجاءت الواقعة وسط استياء جماهيري من أداء الفريق في الموسم الحالي، فيما طالب بعض المشجّعين برحيل اللاعب عقب المشادةّ، معتبرين أن ردّه على الانتقادات زاد من حدّة الأزمة بين المدرّجات والفريق. 
وتعرّض رئيس النادي دييغو ميليتو بدوره لهتافات غاضبة من المدرّجات.
 

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ألفونسو إسبينو

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