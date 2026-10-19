فيديو - انتقدوا وزنه فردّ عليهم بطريقة غريبة

Atención al gesto que le hizo el Pacha Espino a la hinchada de Racing, luego del empate 1-1 ante Independiente en el Clásico de Avellaneda... ¿Opiniones? 📺 #ESPNFútbol1 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/KB1sreu7bp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

دخل الأوروغوياني ألفونسو إسبينو، لاعب راسينغ الأرجنتيني، في مشادّة مع عدد من مشجّعي فريقه عقب مواجهة إنديبندينتي في ديربي أفيلانيدا، الأحد، بعدما تلقّى انتقادات تتعلّق بوزنه ولياقته البدنية.وأثناء توجّه لاعبي راسينغ إلى غرف الملابس، وسط صافرات الاستهجان والهتافات الغاضبة، رفع إسبينو قميصه وأشار إلى بطنه أمام المدرّجات، قبل أن يوجّه شتائم إلى مشجعين كانوا يعاتبونه، والتقطت كاميرات البث التلفزيوني رد فعله الذي زاد من حدّة التوتر.ولم يشارك الظهير الأيسر في المباراة، إذ بقي على مقاعد البدلاء طوال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، ومع استمرار التلاسن، اقترب بعض المشجعين من السياج وأُلقيت زجاجات باتجاه المنطقة المحيطة بالنفق المؤدي إلى غرف الملابس، قبل أن يتدخل زميله ماتياس بيريز لإبعاده عن الجمهور.وكان إسبينو قد انضم إلى راسينغ في يوليو الماضي قادمًا من رايو فايكانو الإسباني، لكنه لم يخض سوى ثلاث مباريات في الدوري الأرجنتيني حتى الآن، بإجمالي 163 دقيقة.وجاءت الواقعة وسط استياء جماهيري من أداء الفريق في الموسم الحالي، فيما طالب بعض المشجّعين برحيل اللاعب عقب المشادةّ، معتبرين أن ردّه على الانتقادات زاد من حدّة الأزمة بين المدرّجات والفريق.وتعرّض ميليتو بدوره لهتافات غاضبة من المدرّجات.