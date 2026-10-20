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فيديو - فاسكو يوقظ بوكا جونيورز عند الثالثة فجرًا!

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فيديو - فاسكو يوقظ بوكا جونيورز عند الثالثة فجرًا!
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رياضة

2026-10-20 | 12:02
فيديو - فاسكو يوقظ بوكا جونيورز عند الثالثة فجرًا!

أقدمت مجموعة من مشجعي فاسكو دا غاما البرازيلي على إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات قرب الفندق الذي يقيم فيه لاعبو بوكا جونيورز الأرجنتيني

أقدمت مجموعة من مشجعي فاسكو دا غاما البرازيلي على إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات قرب الفندق الذي يقيم فيه لاعبو بوكا جونيورز الأرجنتيني، فجر الثلاثاء، في محاولة لحرمانهم من النوم قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.
ووقعت الحادثة في محيط فندق ويندسور بمنطقة بارا دا تيجوكا في ريو دي جانيرو، قرابة الساعة الثالثة والنصف فجرًا، حيث أطلق المشجعون المفرقعات بكثافة، ما تسبب بأصوات انفجارات متتالية استمرت عدة دقائق.
وجاءت هذه الخطوة قبل ساعات من مباراة الفريقين على ملعب ماراكانا، ضمن إياب نصف نهائي كأس سودأمريكانا، في مواجهة يسعى خلالها بوكا إلى تعويض خسارته ذهابًا بهدف دون رد.
وأظهرت المقاطع المصورة ألعابًا نارية تنطلق في السماء وسط دوي المفرقعات، في وقت كان فيه لاعبو الفريق الأرجنتيني يستعدون لخوض واحدة من أهم مباريات موسمهم.
وتُعد هذه الممارسات من أساليب الضغط التي تلجأ إليها بعض الجماهير في أميركا الجنوبية قبل المباريات الحاسمة، بهدف التأثير على راحة الفرق الزائرة وتركيز لاعبيها.
وكانت بعثة بوكا قد وصلت إلى ريو دي جانيرو برفقة رئيس النادي خوان رومان ريكيلمي، وسط استعدادات أمنية وجماهيرية للمواجهة.
ويحتاج الفريق الأرجنتيني إلى الفوز بفارق هدفين لبلوغ النهائي مباشرة، بينما يكفي فاسكو التعادل لحسم التأهل، في مواجهة ينتظر أن تحظى بحضور جماهيري كبير على ملعب ماراكانا.
 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">FUEGOS ARTIFICIALES EN EL HOTEL DE BOCA 🔵🟡🇧🇷 Hinchas del Vasco irrumpieron en los alrededores del lugar a las 3:30 de la mañana y desataron una lluvia de pirotecnia para no dejar descansar al plantel del Xeneize. https://t.co/BU9sMcwM69</p>&mdash; TyC Sports (@TyCSports) <a href="https://x.com/TyCSports/status/2112523350647980034?ref_src=twsrc%5Etfw">October 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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