فيديو - إيدرسون وعائلته يوزّعون مساعدات في إسطنبول

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, ailesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu. Ederson, çocuklarla da samimi vakit geçirdi. https://t.co/tw4nbdrteb — 🎙️ Muhbir (@ajansmuhbir1923) October 19, 2026

شارك الحارس البرازيلي إيدرسون، لاعب فنربخشة ، زوجته لايس وأطفالهما في مبادرة إنسانية لمساعدة محتاجة بمدينة إسطنبول، عبر إعداد طرود غذائية وتوزيعها على المستفيدين بصورة مباشرة.وبدأت المبادرة بتحضير صناديق تضمّ مواد غذائيّة أساسيّة، تولّت لايس تجهيزها بمساعدة أفراد الأسرة، قبل أن يرافقها إيدرسون وأطفالهما لإيصال المساعدات إلى العائلات.ولم يكتفِ الحارس البرازيلي بتسليم الطرود، إذ أمضى وقتًا مع الأطفال خلال الزيارات، ولبّى طلبات بعضهم بالحصول على توقيعه.ووثّقت لايس مراحل والتوزيع في مقطع مصوّر، ظهرت فيه مشاركة أطفالها في توضيب المواد الغذائية، إلى جانب لحظات تسليم الصناديق للأسر، وأرفقت الفيديو برسالة وصفت فيها المبادرة بأنّها "يوم سيبقى في القلب"، مشيرة إلى أثر اللقاءات والمشاعر التي رافقتها.وجاءت هذه الخطوة بعيدًا عن أجواء المباريات والتدريبات، بعدما قرّر الحارس المشاركة بنفسه في إيصال المساعدات برفقة أسرته، بدل الاكتفاء بتوفيرها. كما أتاحت الزيارات فرصة للتواصل مع الأطفال وقضاء بعض الوقت معهم.