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فيديو - إيدرسون وعائلته يوزّعون مساعدات في إسطنبول

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فيديو - إيدرسون وعائلته يوزّعون مساعدات في إسطنبول
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رياضة

2026-10-19 | 18:47
فيديو - إيدرسون وعائلته يوزّعون مساعدات في إسطنبول

شارك الحارس البرازيلي إيدرسون، لاعب فنربخشة التركي، زوجته لايس وأطفالهما في مبادرة إنسانية لمساعدة عائلات محتاجة

شارك الحارس البرازيلي إيدرسون، لاعب فنربخشة التركي، زوجته لايس وأطفالهما في مبادرة إنسانية لمساعدة عائلات محتاجة بمدينة إسطنبول، عبر إعداد طرود غذائية وتوزيعها على المستفيدين بصورة مباشرة.
وبدأت المبادرة بتحضير صناديق تضمّ مواد غذائيّة أساسيّة، تولّت لايس تجهيزها بمساعدة أفراد الأسرة، قبل أن يرافقها إيدرسون وأطفالهما لإيصال المساعدات إلى العائلات. 
ولم يكتفِ الحارس البرازيلي بتسليم الطرود، إذ أمضى وقتًا مع الأطفال خلال الزيارات، ولبّى طلبات بعضهم بالحصول على توقيعه.
ووثّقت لايس مراحل التحضير والتوزيع في مقطع مصوّر، ظهرت فيه مشاركة أطفالها في توضيب المواد الغذائية، إلى جانب لحظات تسليم الصناديق للأسر، وأرفقت الفيديو برسالة وصفت فيها المبادرة بأنّها "يوم سيبقى في القلب"، مشيرة إلى أثر اللقاءات والمشاعر التي رافقتها.
وجاءت هذه الخطوة بعيدًا عن أجواء المباريات والتدريبات، بعدما قرّر الحارس المشاركة بنفسه في إيصال المساعدات برفقة أسرته، بدل الاكتفاء بتوفيرها. كما أتاحت الزيارات فرصة للتواصل مع الأطفال وقضاء بعض الوقت معهم.
 

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رياضة

كرة القدم

إيدرسون

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