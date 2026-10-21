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الرياضي بطلاً لدولية شباب الأهلي بكرة السلة على حساب الأنطوني

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الرياضي بطلاً لدولية شباب الأهلي بكرة السلة على حساب الأنطوني
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رياضة

2026-10-21 | 18:29
الرياضي بطلاً لدولية شباب الأهلي بكرة السلة على حساب الأنطوني

ويست MVP البطولة وفران أفضل مدرب

توّج النادي الرياضي بلقب بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، التي استضافها نادي شباب الأهلي دبي برعاية مجلس دبي الرياضي وتحت إشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة ومن تنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس، وذلك بفوزه في المباراة النهائية على الأنطوني بعبدا بنتيجة 95-76 (الأشواط 23-25 و51-42 و73-62) أمام جمهور كبير في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في الممزر.
حضر المباراة النهائية رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة عبد اللطيف الفردان، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة الأستاذ أكرم حلبي، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي.
وبعد نهاية المباراة، جرى الإعلان عن جوائز البطولة، حيث حصل نيكولاس ويست من النادي الرياضي على جائزة MVP البطولة، والمدير الفني للنادي الرياضي احمد فران على جائزة أفضل مدرب، واللاعب غلين روبنسون من شباب الأهلي دبي على جائزة أفضل مسجل في البطولة، واللاعب جيريمياه غامبريل من نادي الأنطوني على جائزة أفضل مسجل عن الثلاثيات، واللاعب برندون هانتلي من نادي الأنطوني أفضل مدافع في البطولة.
وقام بتسليم الجوائز الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، كما سلّم رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة عبد اللطيف الفردان الميداليات الفضية للاعبي فريق الأنطوني بعبدا، فيما سلّم الأستاذ أكرم حلبي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة الميداليات الذهبية، قبل أن يقوم الفردان بتسليم كأس البطولة الى قائد النادي الرياضي امير سعود.
وكان أفضل لاعب في المباراة النهائية علي منصور وتسلّم جائزته من عضو مجلس أمناء نادي الأنطوني بعبدا سامي معماري.
دونافان ويليامس أفضل مسجل في فريق الرياضي والمباراة برصيد 25 نقطة مع 4 متابعات و5 تمريرات حاسمة وأضاف علي منصور 17 نقطة و4 متابعات و9 تمريرات حاسمة ونيكولاس ويست 17 نقطة و9 متابعات وبيرين بيوفورد 15 نقطة و6 متابعات و4 تمريرات حاسمة.
ومن الأنطوني سجل برندون هانتلي 18 نقطة مع 13 متابعة، وكل من ديكمبي ديكسون وجيمي سالم 13 نقطة و4 متابعات وأنطوني عاصي 11 نقطة.

أدار المباراة الحكام الدوليون، السوري وسام زين واليمني طه الحاشدي والإماراتي حمزة عباس.
 

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النادي الرياضي يُتوَّج بطلاً لدورة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه على النادي الأنطوني بنتيجة 95-76
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