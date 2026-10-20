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بيليرين يُقاضي يوتيوبر مدريدي بتهمة الكراهية

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بيليرين يُقاضي يوتيوبر مدريدي بتهمة الكراهية
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رياضة

2026-10-20 | 19:09
بيليرين يُقاضي يوتيوبر مدريدي بتهمة الكراهية

تتضمّن الدعوى اتهامات بارتكاب جريمة كراهية وتوجيه إهانات جسيمة علنًا

تقدّم الإسباني هيكتور بيليرين، مدافع ريال بيتيس، بدعوى قضائية ضدّ صانع المحتوى المشجّع لريال مدريد إيناكي أنغولو، متهمًا إياه بالإساءة إليه بعبارات تنطوي على رهاب المثلية، خلال بث مباشر على يوتيوب.
وكُشف عن الدعوى الثلاثاء، رغم أنها قُدّمت الأسبوع الماضي إلى محكمة في إشبيلية، وتتضمن اتهامات بارتكاب جريمة كراهية وتوجيه إهانات جسيمة علنًا، من دون صدور حكم قضائي في القضية.
وتعود الواقعة إلى بث تناول فيه أنغولو مباراة بيتيس وريال مدريد في 4 أيلول - سبتمبر، عندما علّق بسخرية على مظهر بيليرين واهتماماته الشخصية، بما فيها طلاء أظافره وقراءته كتبًا لمؤلفات، قبل أن يصفه بعبارة مهينة تتعلّق بميوله الجنسية.
وبالتوازي مع تحرك اللاعب، تقدّم ريال بيتيس بشكوى إلى اللجنة الإسبانية المعنية بمكافحة العنف والعنصرية والتعصب في الرياضة، مطالبًا بالنظر في اتخاذ إجراءات تأديبية بحق صانع المحتوى.
وكانت النيابة العامة في مدريد قد فتحت تحقيقًا منفصلًا في وقت سابق من تشرين الأوّل - أكتوبر، إثر بلاغ قدمته جمعية "الشفافية والديمقراطية في الرياضة"، وانضم إليه نحو مئة شخص.
وأكدت مصادر في النادي أن بيتيس يدعم لاعبه في الإجراءات القانونية، فيما تبقى الاتهامات قيد النظر لدى الجهات المختصّة. وتُعد الدعوى القضائية الجديدة مسارًا مستقلًا عن التحقيق الذي فتحته النيابة.

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هيكتور بيليرين

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إيناكي أنغولو

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