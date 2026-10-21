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فيديو - مقصّية في الدقيقة 100 تمنح فنزويلا فوزًا مجنونًا

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فيديو - مقصّية في الدقيقة 100 تمنح فنزويلا فوزًا مجنونًا
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رياضة

2026-10-21 | 18:35
فيديو - مقصّية في الدقيقة 100 تمنح فنزويلا فوزًا مجنونًا

كانت المباراة تتّجه إلى التعادل، قبل أن ترتقي سواريز في اللحظات الأخيرة وتوجّه الكرة بحركة أكروباتية إلى الشباك

خطفت أندريا سواريز، لاعبة منتخب فنزويلا، فوزًا مثيرًا لبلادها أمام زامبيا، بعدما سجّلت هدفًا رائعًا بضربة مقصية في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، لتحسم المواجهة (3-2)، الأربعاء، ضمن كأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 17 عامًا، المقامة في المغرب.
وجاء هدف الحسم بعدما كانت المباراة تتّجه إلى التعادل، قبل أن ترتقي سواريز في اللحظات الأخيرة وتوجّه الكرة بحركة أكروباتية إلى الشباك، مانحة منتخبها ثلاث نقاط ثمينة في منافسات المجموعة الرابعة.
وكانت زامبيا قد افتتحت التسجيل مبكرًا عبر إليزابيث موفيا في الدقيقة الرابعة، قبل أن تعادل أريانا أوخيدا النتيجة لفنزويلا في الدقيقة 13.
وعادت الزامبيات للتقدّم بواسطة غريس فيري في الدقيقة 54، لكن أورلياني دوران أدركت التعادل لفنزويلا في الدقيقة 63، لتبقى النتيجة متعادلة حتى اللحظات الأخيرة.
وعندما بدا أن الفريقين سيتقاسمان النقاط، جاءت مقصية سواريز لتمنح المنتخب الفنزويلي أول انتصار له في البطولة، بعد خسارته مباراته الافتتاحية أمام فرنسا بهدفين دون رد.
ورفع الفوز رصيد فنزويلا إلى ثلاث نقاط، ليُبقي آمالها قائمة في المنافسة على التأهّل إلى دور الـ16، قبل مواجهتها المرتقبة أمام اليابان السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
 

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رياضة

كرة القدم

أندريا سواريز

فنزويلا

زامبيا

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