فيديو - مقصّية في الدقيقة 100 تمنح فنزويلا فوزًا مجنونًا

🤯🇻🇪 ¡¡LOCURA DE VENEZUELA EN EL MUNDIAL SUB-17 FEMENINO!! ¡¡GOLAZO DE CHILENA Y REMONTADA AL MINUTO 100!! Andrea Suárez hizo esta BARBARIDAD en el último minuto para darle la victoria de la Vinotinto 3-2 contra Zambia, con una menos y con una jugadora de campo jugando de arquera. ÉPICA VICTORIA VENEZOLANA. #U17WWC — Mundo Pelota (@mundopelotanet) October 21, 2026

خطفت أندريا سواريز، لاعبة منتخب فنزويلا، فوزًا مثيرًا لبلادها أمام زامبيا، بعدما سجّلت هدفًا رائعًا بضربة مقصية في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، لتحسم المواجهة (3-2)، الأربعاء، ضمن للسيدات تحت 17 عامًا، المقامة في .وجاء هدف الحسم بعدما كانت المباراة تتّجه إلى التعادل، قبل أن ترتقي سواريز في اللحظات وتوجّه بحركة أكروباتية إلى الشباك، مانحة منتخبها ثلاث نقاط ثمينة في منافسات المجموعة الرابعة.وكانت زامبيا قد افتتحت التسجيل مبكرًا عبر إليزابيث موفيا في الدقيقة الرابعة، قبل أن تعادل أوخيدا النتيجة لفنزويلا في الدقيقة 13.وعادت الزامبيات للتقدّم بواسطة غريس فيري في الدقيقة 54، لكن أورلياني أدركت التعادل لفنزويلا في الدقيقة 63، لتبقى النتيجة متعادلة حتى اللحظات الأخيرة.وعندما بدا أن الفريقين سيتقاسمان النقاط، جاءت مقصية سواريز لتمنح المنتخب الفنزويلي أول انتصار له في البطولة، بعد خسارته مباراته الافتتاحية أمام بهدفين دون رد.ورفع الفوز رصيد فنزويلا إلى ثلاث نقاط، ليُبقي آمالها قائمة في المنافسة على التأهّل إلى دور الـ16، قبل مواجهتها المرتقبة أمام اليابان السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من دور .