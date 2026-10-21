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مدرّب بوكا يُوبّخ لاعبه بسبب صورة

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مدرّب بوكا يُوبّخ لاعبه بسبب صورة
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رياضة

2026-10-21 | 18:47
مدرّب بوكا يُوبّخ لاعبه بسبب صورة

نشر فلوريس عبر حسابه على إنستغرام صورة يظهر فيها وهو يمزّق شعار فاسكو

ردّ ليونيل فلوريس، لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني، على استفزاز سابق من تياغو مينديز، لاعب فاسكو دا غاما البرازيلي، بصورة معدّلة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن يحذفها بعدما انتقد مدرّبه رودولفو أروابارينا تصرّفه.
ونشر فلوريس عبر حسابه على إنستغرام صورة يظهر فيها وهو يمزّق شعار فاسكو، مرفقة برمزين يدعوان إلى الصمت، عقب فوز بوكا (3-1) على الفريق البرازيلي في ملعب ماراكانا، وتأهله إلى نهائي كأس سودأمريكانا.
وجاءت الصورة ردًّا على تصرّف مماثل من مينديز بعد فوز فاسكو (1-0) في مباراة الذهاب، حين نشر صورة تُظهره يمزّق شعار بوكا. 
وكان اللاعب البرازيلي قد حذف المنشور لاحقًا واعتذر، مؤكّدًا أنه لم يقصد الإساءة إلى النادي وجماهيره.
وخلال المؤتمر الصحفي عقب الإياب، قال أروابارينا إنّه علم بأنّ أحد لاعبيه نشر صورة مشابهة، وأكّد أنّه سيتحدّث معه بشأنها، مشددًا على أن المنافسة بين الفريقين لا تستدعي مثل هذه الاستفزازات.
ولم تكن الصورة المواجهة الوحيدة بين الطرفين، إذ توجّه لاعب بوكا أنخيل روميرو إلى مينديز عقب صافرة النهاية، مطالبًا إياه باحترام شعار النادي.
وانتهى الأمر بحذف فلوريس منشوره، بعدما تحوّل الاحتفال بالتأهل إلى خلاف جديد خارج الملعب.
 

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رياضة

كرة القدم

ليونيل فلوريس

بوكا جونيورز

تياغو مينديز

فاسكو دا غاما

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