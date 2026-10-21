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فيديو - جماهير فينورد تثير الشغب في شوارع إشبيلية

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فيديو - جماهير فينورد تثير الشغب في شوارع إشبيلية
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رياضة

2026-10-21 | 19:10
فيديو - جماهير فينورد تثير الشغب في شوارع إشبيلية

حوّلت مجموعة من مشجعي فينورد الهولندي شوارع وسط إشبيلية الإسبانية إلى ساحة اضطرابات

حوّلت مجموعة من مشجعي فينورد الهولندي شوارع وسط إشبيلية الإسبانية إلى ساحة اضطرابات، في دوري أبطال أوروبا، بعدما تسبّبت بأضرار في الممتلكات العامة واستدعت تدخل الشرطة.
وتركّزت الأحداث قرب ساحة "لاس سيتاس"، حيث قلب بعض المشجعين مكافحة الشغب مجموعات منهم في شارع ريجينا.
وتحدث منظِ تعرّض المشاركين للتهديد والترهيب من مشجعين متشددين. وقال أحد مسؤولي الاعتصام إن بعضهم سرق لافتة وأحرقها، فيما تدخلت الشرطة لمنع تصاعد المواجهات.
وذكرت تقارير محلية أنّ نحو خمسين مشجّعًا متشدّدًا شاركوا في الاضطرابات، فيما لم تعلن السلطات حصيلة نهائية للأضرار أو معلومات مؤكدة عن توقيفات وإصابات.
وأظهرت لقطات مصوّرة مطاردات أمنية في الشوارع المجاورة، فيما سُمعت هتافات قرب الحانات والمتاجر.
وكانت السلطات الإسبانية قد صنّفت مباراة بيتية مسبقًا، وخصّص النادي الهولندي 3385 تذكرة لجماهيره، بالتزامن مع تدابير أمنية مشددة في محيط ملعب لا كارتوخا.
وانتهت المباراة بفوز ريال بيتيس بهدف دون رد مساء الأرة الاضطرابات التي سبقتها فرضت حضورًا أمنيًا مكثفًا في عدد من أحياء المدينة.

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