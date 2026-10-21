فيديو - جماهير فينورد تثير الشغب في شوارع إشبيلية

🚨 Tensión en Sevilla.
Los ultras del Feyenoord provocaron altercados anoche en la Alameda de Hércules, donde quemaron banderas LGTB, y mantuvieron una actitud hostil frente a la acampada de las Setas de la Encarnación.
⚠️ Urge que la Policía Local y Nacional refuercen hoy la seguridad en el centro y las inmediaciones de la acampada para evitar más altercados después del partido de Champions.
¡Prevención ante todo!— 🔻Mar Cambrollé 🏳️⚧️ Hay Ley Trans (@CambrolleMar) October 21, 2026
🚨 Tensión en Sevilla.
Los ultras del Feyenoord provocaron altercados anoche en la Alameda de Hércules, donde quemaron banderas LGTB, y mantuvieron una actitud hostil frente a la acampada de las Setas de la Encarnación.
⚠️ Urge que la Policía Local y Nacional refuercen hoy la seguridad en el centro y las inmediaciones de la acampada para evitar más altercados después del partido de Champions.
¡Prevención ante todo!
أعلن ميلان الإيطالي دعمه لمقاطعة جماهيره مباراة أودينيزي المقبلة في الدوري الإيطالي
نشر فلوريس عبر حسابه على إنستغرام صورة يظهر فيها وهو يمزّق شعار فاسكو
أشعل مشجّعو لانس الفرنسي المفرقعات والألعاب النارية خلال مواجهة كلوب بروج البلجيكي