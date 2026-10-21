فيديو - جماهير فينورد تثير الشغب في شوارع إشبيلية

🚨 Tensión en Sevilla. Los ultras del Feyenoord provocaron altercados anoche en la Alameda de Hércules, donde quemaron banderas LGTB, y mantuvieron una actitud hostil frente a la acampada de las Setas Encarnación. ⚠️ Urge que la Policía Local y Nacional refuercen hoy la seguridad en el centro y las inmediaciones de la acampada para evitar más altercados después del partido de Champions. ¡Prevención ante todo!