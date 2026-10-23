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بطولة للشطرنج خاضعة للتصنيف الدولي في غرب عاليه

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بطولة للشطرنج خاضعة للتصنيف الدولي في غرب عاليه
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رياضة

2026-10-23 | 04:17
بطولة للشطرنج خاضعة للتصنيف الدولي في غرب عاليه

بطولة «النقلة الحاسمة» للشطرنج

ينظّم منتدى إنماء غرب عاليه، بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للشطرنج، بطولة «النقلة الحاسمة» للشطرنج، يوم الأحد الأول من تشرين الثاني المقبل، في قاعة عيناب العامة، وذلك ضمن منافسات خاضعة للتصنيف الدولي.

ويهدف المنتدى من خلال هذه البطولة إلى نشر ثقافة الشطرنج في المنطقة وتشجيع مختلف الأجيال على ممارسته، لما يسهم فيه من تنمية التفكير الاستراتيجي والتركيز وتعزيز روح المنافسة الرياضية.

تُقام البطولة بنظام الشطرنج السريع «رابيد»، بواقع عشر دقائق لكل لاعب، مع إضافة ثلاث ثوانٍ لكل نقلة، وهي تشمل الفئة المفتوحة وفئة السيدات، إلى جانب الفئات العمرية تحت ١٦ و١٤ و١٢ و١٠ و٨ سنوات، لتتيح للاعبين واللاعبات فرصة التنافس وصقل مهاراتهم.

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