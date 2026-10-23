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حيدر يلتقي إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم على هامش الكونغرس الآسيوي الاستثنائي

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حيدر يلتقي إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم على هامش الكونغرس الآسيوي الاستثنائي
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رياضة

2026-10-23 | 12:06
حيدر يلتقي إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم على هامش الكونغرس الآسيوي الاستثنائي

التقى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

التقى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وذلك على هامش الكونغرس الاستثنائي للاتحاد الآسيوي الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث التقى حيدر أيضاً مع عدد من الوفود الآسيوية المشاركة في الكونغرس.

وأقرّ الكونغرس الاستثنائي تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تتعلق بالأحكام الانتقالية والمواعيد الانتخابية، بما يضمن التوافق مع التغييرات المرتبطة بالروزنامة الدولية لكرة القدم.

وفي سياق متصل، أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة دعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيح جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي، مؤكداً التزام الاتحاد القاري بمساندته في مسعاه للاستمرار في قيادة كرة القدم العالمية.

ويأتي انعقاد الكونغرس الاستثنائي في إطار بحث التعديلات التنظيمية والإدارية اللازمة لمواكبة التطورات في كرة القدم الدولية وضمان استمرارية العمل المؤسسي داخل الاتحاد الآسيوي.
 

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كرة القدم

جياني إنفانتينو

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

هاشم حيدر

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