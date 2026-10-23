حيدر يلتقي إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم على هامش الكونغرس الآسيوي الاستثنائي

التقى اللبناني هاشم حيدر رئيس الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل ، وذلك على هامش الكونغرس الاستثنائي للاتحاد الآسيوي الذي عُقد في اليابانية طوكيو، حيث التقى حيدر أيضاً مع عدد من الوفود الآسيوية المشاركة في الكونغرس.وأقرّ الكونغرس الاستثنائي تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تتعلق بالأحكام الانتقالية والمواعيد ، بما يضمن التوافق مع التغييرات المرتبطة بالروزنامة الدولية لكرة القدم.وفي سياق متصل، أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة دعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيح جياني إنفانتينو لولاية على رأس الاتحاد الدولي، مؤكداً الاتحاد القاري بمساندته في مسعاه للاستمرار في قيادة العالمية.ويأتي انعقاد الكونغرس الاستثنائي في إطار بحث التعديلات التنظيمية والإدارية اللازمة لمواكبة التطورات في كرة القدم الدولية وضمان استمرارية العمل المؤسسي داخل الاتحاد الآسيوي.