فيديو - طلب نجوم فلومينينسي لعيد ميلاده.. فكانت المفاجأة

La mamá le preguntó al hijo que qué quería de cumpleaños. Él le responde que quiere que Agustín Canobbio (jugador del Flu, su ídolo) vaya a su cumpleaños. La mamá le escribe a Canobbio por Instagram y lo invita al cumpleaños. Canobbio llega y sorprende a todos. Espectacularr. https://t.co/JO4NTFMBFB — Juez Central (@Juezcentral) November 3, 2026

فاجأ الأوروغوياني أغوستين كانوبيو، مهاجم فلومينينسي البرازيلي، طفلًا في عيد ميلاده الخامس، بعدما لبّى دعوة أرسلتها والدته عبر ، محقّقًا الصغير الذي طلب حضور لاعبي فريقه المفضّل بدل الشخصيات الترفيهية المعتادة في حفلات الأطفال.وبدأت القصّة حين سألت ثا مينيزيس ابنها نواه عمّا يريده في احتفاله، فأجاب بأنّه يتمنّى حضور لاعبي فلومينينسي. وأرسلت الأم رسالة إلى كانوبيو تشرح فيها طلب طفلها، رغم إدراكها صعوبة حضور الفريق بكامله.لكنّ اللاعب استغلّ عطلة فريقه وقرّر مفاجأته، فتوجّه إلى الحفل الذي أُقيم في ريو دي جانيرو، حيث أعلن منشّط المناسبة وصوله، فاندفع الطفل، الذي كان يرتدي الزيّ الكامل لناديه، لاحتضانه أمام أفراد العائلة والضيوف.ولم يأتِ كانوبيو خالي الوفاض، بل أهدى الطفل قميصًا رسميًّا يحمل اسمه والرقم 17، ووقّعه له، قبل أن يشاركه اللعب بالكرة ويلتقط صورًا مع الحاضرين، بينهم أطفال يشجّعون أندية منافسة.وشارك المهاجم أيضًا في الغناء حول قالب الحلوى، ثمّ حمل نواه على كتفيه وردّد معه نشيد فلومينينسي، في ختام احتفال تحقّقت فيه أمنية الطفل على نحو تجاوز ما توقّعته عائلته.