وفاة مهاجم تينيريفي بعد إصابته المروّعة

توفّي الإسباني دي ميغيل، مهاجم ، الثلاثاء، عن 30 عامًا، متأثّرًا بالإصابة الخطيرة التي تعرّض لها خلال مواجهة ، الاثنين، في الدرجة الثانية الإسباني، بعد ساعات من إعلان تدهور حالته العصبية.وأكّد نادي تينيريفي وفاة لاعبه، بعدما أمضى ليلته في وحدة العناية المركّزة بمستشفى في تينيريفي.ونعى النادي مهاجمه ببيان مؤثّر، عبّر فيه عن صدمته وحزنه الشديدين، مؤكّدًا وقوفه إلى جانب عائلته وأحبّائه وجماهير الفريق، التي كانت تترقّب تطوّرات حالته الصحية منذ نقله إلى المستشفى.وطلبت عائلة دي ميغيل احترام خصوصيتها، معربةً عن امتنانها لرسائل الدعم التي تلقّتها منذ وقوع الحادثة، فيما عبّر النادي عن حزنه لرحيل أحد لاعبيه في ظروف مأساوية.وكان المهاجم الإسباني يخوض موسمه الثاني مع تينيريفي، الذي انضم إليه قادمًا من كاستيون، وساهم في عودته إلى دوري الدرجة الثانية، ليصبح أحد عناصر الفريق خلال الموسم الحالي.وجاءت وفاته بعد اصطدامه بحارس أندورا خيسوس أوونو في الوقت بدل الضائع، ما أدّى إلى تعليق المباراة، قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال الساعات التالية.