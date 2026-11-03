خمس ثوانٍ لكشف المواقع المزيّفة: اللبنانية لولوة رمضان في مؤتمر ICANN87

في إطار مشاركتها الدولية ضمن برنامج (ICANN NextGen)، قدّمت الشابة لولوة رمضان، طالبة السنة النهائية في اختصاص المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) اللبنانية الأميركية (LAU) عرضًا متخصصًا بعنوان «هل يمكنك اكتشاف اسم النطاق الحقيقي خلال خمس ثوانٍ؟»، وذلك خلال الاجتماع السابع والثمانين لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصّصة (ICANN87)، الذي عُقد في بالي، إندونيسيا، بين 17 و22 تشرين الأول 2026.

واعتمدت الشابة اللبنانية أسلوبًا تفاعليًا بدأ باختبار المشاركين حول قدرتهم على التمييز بين المواقع الإلكترونية الأصلية والمزيّفة خلال خمس ثوانٍ، لتكشف من خلال أمثلة عملية مدى سهولة استغلال التشابه البصري بين عناوين المواقع لخداع المستخدمين.

وتناول أربعة أساليب رئيسية لانتحال أسماء النطاقات: التلاعب الإملائي بأسماء المواقع، وإضافة كلمات أو علامات إلى أسماء النطاقات المعروفة، واستخدام أحرف متشابهة بصريًا من أنظمة كتابة مختلفة، واستغلال امتدادات النطاقات البديلة لإيهام المستخدمين بمصداقية المواقع المزيّفة.

كما انتقلت المداخلة إلى جانب تقني أكثر عمقًا، من خلال شرح دور تقنية (DNSSEC)، وهي امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات، في التحقق من صحة بيانات (DNS) وكشف التلاعب بها، والحد من هجمات تسميم ذاكرة التخزين المؤقت وانتحال الاستجابات أثناء انتقال البيانات. وأوضحت أن هذه التقنية تمثّل طبقة حماية أساسية، لكنها لا تمنع وحدها المواقع المزيّفة التي تستخدم أسماء نطاقات مشابهة للأصلية.

واستند العرض إلى دراسات وتقارير متخصصة، من بينها تقرير التصيّد الاحتيالي لعام 2025 الصادر عن (Interisle Consulting Group)، وتقرير اتجاهات نشاط التصيّد الاحتيالي للربع الأول من عام 2026 الصادر عن (APWG)، إلى جانب بحث علمي منشور ضمن مؤتمر (USENIX Security 2025) حول قدرة المستخدمين على اكتشاف روابط التصيّد الاحتيالي.

وخلصت رمضان إلى ثلاث أولويات لتعزيز الأمن السيبراني: ترسيخ عادة التحقق المتأنّي من عناوين المواقع قبل النقر عليها، وتوسيع التطبيق المتكامل لتقنية (DNSSEC)، وإدراج التوعية بأمن أسماء النطاقات ضمن برامج التثقيف والتدريب، بما يتجاوز المتخصصين ليشمل مختلف فئات المستخدمين.

وتبرز أهمية هذه المداخلة في ربطها بين الجانب التقني والسلوك البشري، إذ لا تقتصر مواجهة التهديدات السيبرانية على تطوير أدوات الحماية، بل تتطلب أيضًا فهم أساليب استغلال انتباه المستخدمين وثقتهم، وتعزيز قدرتهم على اكتشاف محاولات الاحتيال قبل الوقوع ضحيتها.

وتشكّل هذه المشاركة امتدادًا للحضور اللبناني في النقاشات الدولية حول مستقبل الإنترنت وحوكمته، وتضيف إلى إنجاز اختيار رمضان ضمن برنامج (ICANN NextGen) مساهمة علمية وتطبيقية في أحد أبرز ملفات الأمن السيبراني المعاصر.

ففي عالم تتطور فيه أساليب الاحتيال الإلكتروني باستمرار، قد تكون خمس ثوانٍ من التحقق الواعي خطوة أساسية لحماية المستخدم، وتعزيز الثقة والأمان في الفضاء السيبراني.