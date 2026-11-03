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نجاح كبير لبطولة "النقلة الحاسمة" للشطرنج في عاليه

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نجاح كبير لبطولة &quot;النقلة الحاسمة&quot; للشطرنج في عاليه
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رياضة

2026-11-03 | 07:27
نجاح كبير لبطولة "النقلة الحاسمة" للشطرنج في عاليه

أقيمت يوم الأحد الفائت في قاعة عيناب العامة

نظّم منتدى إنماء غرب عاليه، بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للشطرنج، بطولة "النقلة الحاسمة" في الشطرنج، حيث أقيمت يوم الأحد الفائت، في قاعة عيناب العامة.

وتعتبر بطولة "النقلة الحاسمة" في الشطرنج مصنّفة دولياً، وقد شارك فيها ١٤٠ مشتركاً ومشتركة من مختلف المناطق اللبنانية والفئات العمرية.

جمعت البطولة الصغار والكبار في أجواء من الحماس والفرح والمنافسة، وحملت رسالة تؤكّد دور الرياضة الفكرية في جمع اللبنانيين وتنمية قدرات الأجيال، وقد حظيت بإشادة المشاركين والأهالي بحسن التنظيم والاستقبال، وهي جاءت تتويجاً لشهر من التحضير والعمل المتواصل.

وجاءت النتائج بحسب الفئات كما يلي:

 

الفئة المفتوحة «الأوبن»

1.     أحمد نجار

2.     طارق مدلل

3.     محمد قدسي

4.     عباس قعفراني

5.     سركيس زيتجيان

 

فئة الإناث

1.     ريمي الأسمر

2.     فاطمة أبو طعام

3.     سعاد المولى

 

فئة دون ١٦ سنة

1.     طارق سعد

2.     علي أسعد

3.     حسين درويش

 

فئة دون ١٤ سنة

1.     آدم سعد الدين

2.     محمد درويش

3.     مجد قعفراني

 

فئة دون ١٢ سنة

1.     محمد أحمد

2.     فراس مصطفى

3.     محمد داوود

 

فئة دون ١٠ سنوات

1.     يوسف يونس

2.     مارسلينو العلي

3.     آدم عمر

 

فئة دون ٨ سنوات

1.     تاليا عواضة

2.     مايكل كرم

3.     إلياس فرح

 

الجوائز الخاصة

·       الأول من عاليه: عصمت ملاعب

·       الأول فوق ٥٠ سنة: سيمون فتالي

·       الأول بين غير المصنّفين: نزار الحميدي

 

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