نجاح كبير لبطولة "النقلة الحاسمة" للشطرنج في عاليه

نظّم منتدى إنماء غرب ، بالتعاون مع اللبناني للشطرنج، بطولة "النقلة الحاسمة" في الشطرنج، حيث أقيمت الفائت، في قاعة عيناب العامة.

وتعتبر بطولة "النقلة الحاسمة" في الشطرنج مصنّفة دولياً، وقد شارك فيها ١٤٠ مشتركاً ومشتركة من مختلف المناطق والفئات العمرية.

جمعت البطولة الصغار والكبار في أجواء من الحماس والفرح والمنافسة، وحملت رسالة تؤكّد دور الرياضة الفكرية في جمع اللبنانيين وتنمية قدرات الأجيال، وقد حظيت بإشادة المشاركين والأهالي بحسن التنظيم والاستقبال، وهي جاءت تتويجاً لشهر من والعمل المتواصل.

وجاءت النتائج بحسب الفئات كما يلي:

الفئة المفتوحة «الأوبن»

1. نجار

2. طارق مدلل

3. محمد قدسي

4. عباس قعفراني

5. سركيس زيتجيان

فئة الإناث

1. ريمي الأسمر

2. فاطمة أبو طعام

3. سعاد المولى

فئة دون ١٦ سنة

1. طارق سعد

2. علي أسعد

3. درويش

فئة دون ١٤ سنة

1. آدم سعد الدين

2. محمد درويش

3. مجد قعفراني

فئة دون ١٢ سنة

1. محمد أحمد

2. فراس مصطفى

3. محمد داوود

فئة دون ١٠ سنوات

1. يوسف يونس

2. مارسلينو

3. آدم عمر

فئة دون ٨ سنوات

1. عواضة

2. مايكل كرم

3. إلياس فرح

الجوائز الخاصة

· الأول من عاليه: عصمت ملاعب

· الأول فوق ٥٠ سنة: سيمون فتالي

· الأول بين غير المصنّفين: نزار الحميدي