يامال يتجاوز مبابي ويكتب تاريخ الأبطال

أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة قبل بلوغ سن العشرين

انتزع الإسباني لامين يامال، نجم ، رقمًا قياسيًا جديدًا في ، بعدما أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة قبل بلوغ سن العشرين، متجاوزًا الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم .

وجاء الإنجاز خلال مواجهة برشلونة وأستون فيلا الإنجليزي، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من ، عندما افتتح يامال التسجيل في الدقيقة السابعة، مستغلًا خطأ دفاعيًا، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا في المسابقة القارية، ويساهم في فوز فريقه (3-0)، بعدما أضاف البرازيلي رافينيا هدفين في الدقيقتين 52 و64.

وبهذا الهدف، انفرد اللاعب البالغ 19 عامًا بصدارة قائمة الهدافين قبل العشرين، بعدما كان يتقاسم الرقم السابق مع مبابي برصيد 13 هدفًا لكل منهما، فيما يحتلّ النرويجي إيرلينغ هالاند المركز الثالث بعشرة أهداف.

وكان يامال قد عادل رقم مبابي خلال مواجهة سان جيرمان في الجولة السابقة، قبل أن يحتاج إلى سبع دقائق فقط من مباراته التالية لتحطيمه.

ويمتلك النجم الإسباني فرصة لتعزيز إنجازه، إذ لن يبلغ العشرين حتى يوليو المقبل، ما يمنحه أشهرًا إضافية لزيادة رصيده في البطولة.

وكان يامال قد سجّل أول أهدافه الأوروبية أمام موناكو في أيلول - سبتمبر 2024، قبل أن يواصل تحطيم أرقام قياسية مرتبطة بعمره، ويصبح أحد أبرز نجوم برشلونة والمنتخب الإسباني، الذي تُوّج معه بكأس 2026.