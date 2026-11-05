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ألميريا يتبرّع بإيرادات مباراته لعائلة خيسوس دي ميغيل

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ألميريا يتبرّع بإيرادات مباراته لعائلة خيسوس دي ميغيل
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رياضة

2026-11-05 | 03:09
ألميريا يتبرّع بإيرادات مباراته لعائلة خيسوس دي ميغيل

جاء القرار بمبادرة من رئيس النادي، رجل الأعمال السعودي محمّد الخريجي

أعلن نادي ألميريا الإسباني تخصيص كامل إيرادات بيع تذاكر مباراته أمام تينيريفي، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية، لدعم عائلة اللاعب خيسوس دي ميغيل، الذي توفي الثلاثاء عن عمر ناهز 30 عامًا، إثر حادثة مؤلمة داخل الملعب.
وجاء القرار بمبادرة من رئيس النادي، رجل الأعمال السعودي محمّد الخريجي، في خطوة تضامنيّة مع أسرة اللاعب، الذي فارق الحياة بعد تعرّضه لاصطدام مع حارس مرمى أندورا، خيسوس أوونو، خلال مباراة الفريقين الاثنين. 
وأوضح ألميريا، في بيان رسمي، أنّ المبادرة تنطلق من مسؤوليّته الاجتماعيّة والإنسانيّة، وإيمانه بأهمّيّة التضامن بين أفراد المجتمع الكروي، خصوصًا في الظروف الصعبة.
وأكّد النادي أنّ أيّ دعم مالي أو معنوي لا يمكن أن يعوّض فقدان شخص عزيز، مشدّدًا على أنّ كرة القدم تتجاوز حدود الملعب، وأنّ التعاطف والمساندة من القيم التي تجمع أسرتها.
كما وجّه النادي دعوة إلى عائلة دي ميغيل لحضور المباراة أمام تينيريفي، إذا سمحت ظروفها بذلك، تعبيرًا عن تضامنه معها.
ويُذكر أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استحوذ على حصّة تبلغ 25% من ملكيّة ألميريا في شباط - فبراير الماضي، ليصبح أحد المستثمرين في النادي الإسباني. 
 

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ألميريا

تينيريفي

خيسوس دي ميغيل

محمّد الخريجي

كريستيانو رونالدو

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