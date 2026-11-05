فيديو - هدف عكسي غريب يتسبّب بهبوط شابيكوينسي

🇧🇷 Gracias a este GOL EN CONTRA del arquero, ACABA DE DESCENDER Chapecoense. ☠️ Tristísimo. https://t.co/Hhz3MpxGBG — 🦵💥 MEJORES PATADAS ⚽️💀 (@mejorespatadas1) November 4, 2026

تسبّب خطأ غريب ارتكبه حارس المرمى البرازيلي أندرسون بايشاو في تأكيد هبوط فريقه شابيكوينسي إلى الدرجة الثانية، بعدما سجّل هدفًا عكسيًا خلال مواجهة ميراسول، التي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من .ووقعت الحادثة في الدقيقة 57، عندما سدّد لاعب ميراسول شايلون كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدّى لها أندرسون في البداية، قبل أن ترتفع وتسقط باتجاه مرماه، ليحاول إبعادها بيد واحدة، لكنّه دفعها بالخطأ إلى داخل الشباك.وكان شابيكوينسي قد افتتح التسجيل عبر كاوان فاريا في الشوط الأول، قبل أن يدرك رينالدو التعادل لميراسول من ركلة جزاء، بعد إهداره ركلة أخرى، ثمّ جاء الهدف العكسي ليمنح الفريق الضيف الفوز.وبهذه الخسارة، أصبح شابيكوينسي أوّل فريق يتأكّد هبوطه رسميًا من الدوري البرازيلي هذا الموسم، بعدما تجمّد رصيده عند 21 نقطة في المركز الأخير، مع تبقّي خمس مباريات لا تكفي نقاطها لإنقاذه.ويمثّل الهبوط ضربة للفريق، الذي سبق أن ودّع عامَي 2019 و2021، في حين عجز هذا الموسم عن تحقيق أكثر من أربعة انتصارات خلال 33 مباراة.