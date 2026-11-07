فيديو - طرد واشتباكات تشعل ديربي كراكوف

🔥🇵🇱 PASSIONS BOILED OVER IN THE HOLY WAR! 🤯⚔️ 🟥 A red card for Cracovia, tensions running high, and players pushing and shoving at the end of the derby. 😤 NEITHER SIDE WAS WILLING TO BACK DOWN! Wisła Kraków claimed victory in a rivalry clash packed with emotion. 👀 This is what one of Polish football's fiercest rivalries looks like! 📺 Follow the #Ekstraklasa on #beINSPORTS! #WislaKrakow #Cracovia #WISCRA — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 6, 2026

تحوّلت الدقائق من كراكوف البولندي إلى اشتباكات وتدافع بين اللاعبين، خلال مواجهة فيسوا كراكوف وغريمه كراكوفيا، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري البولندي، في مباراة انتهت بفوز فيسوا (2-1).واندلعت التوترات خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعدما ارتكب لاعب كراكوفيا ماتيوش كليخ تدخلًا عنيفًا، دفع الحكم سيمون مارتشينياك إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، قبل أن تتطور الحادثة إلى مشادات وتدافع بين لاعبي الفريقين.وتدخّل الحكم لفضّ الاشتباكات وإعادة الهدوء إلى أرض الملعب، فيما وُزّعت بطاقات إضافية على أفراد من الجهازين الفنّيين، بعدما امتدّت الاحتجاجات إلى المنطقة المحيطة بمقاعد البدلاء.وكان فيسوا قد افتتح التسجيل عبر مارك كاربو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل أيدين هاسيتش النتيجة لكراكوفيا، بعدما تابع ركلة جزاء تصدّى لها الحارس، ثمّ أعاد ماركو بوزيتش التقدّم لأصحاب قبل نهاية الشوط الأول.وجرت المواجهة أمام نحو 32 ألف متفرّج، في أوّل ديربي بين الفريقين ضمن منذ أربعة أعوام، ما أضفى أهمّيّة خاصّة على اللقاء.ويُعرف ديربي كراكوف "الحرب المقدّسة"، نظرًا إلى المنافسة التاريخيّة الحادّة بين الناديين، والتي انعكست مجدّدًا في التوتّرات التي رافقت الدقائق الأخيرة من المباراة.