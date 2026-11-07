أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - طرد واشتباكات تشعل ديربي كراكوف

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - طرد واشتباكات تشعل ديربي كراكوف
A-
A+

رياضة

2026-11-07 | 02:54
فيديو - طرد واشتباكات تشعل ديربي كراكوف

اندلعت التوتّرات خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعدما ارتكب لاعب كراكوفيا ماتيوش كليخ تدخلًا عنيفًا

تحوّلت الدقائق الأخيرة من ديربي كراكوف البولندي إلى اشتباكات وتدافع بين اللاعبين، خلال مواجهة فيسوا كراكوف وغريمه كراكوفيا، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري البولندي، في مباراة انتهت بفوز فيسوا (2-1).

واندلعت التوترات خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعدما ارتكب لاعب كراكوفيا ماتيوش كليخ تدخلًا عنيفًا، دفع الحكم سيمون مارتشينياك إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، قبل أن تتطور الحادثة إلى مشادات وتدافع بين لاعبي الفريقين.

وتدخّل الحكم لفضّ الاشتباكات وإعادة الهدوء إلى أرض الملعب، فيما وُزّعت بطاقات إضافية على أفراد من الجهازين الفنّيين، بعدما امتدّت الاحتجاجات إلى المنطقة المحيطة بمقاعد البدلاء.

وكان فيسوا قد افتتح التسجيل عبر مارك كاربو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل أيدين هاسيتش النتيجة لكراكوفيا، بعدما تابع ركلة جزاء تصدّى لها الحارس، ثمّ أعاد ماركو بوزيتش التقدّم لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.

وجرت المواجهة أمام نحو 32 ألف متفرّج، في أوّل ديربي بين الفريقين ضمن دوري الدرجة الأولى منذ أربعة أعوام، ما أضفى أهمّيّة خاصّة على اللقاء.

ويُعرف ديربي كراكوف باسم "الحرب المقدّسة"، نظرًا إلى المنافسة التاريخيّة الحادّة بين الناديين، والتي انعكست مجدّدًا في التوتّرات التي رافقت الدقائق الأخيرة من المباراة.
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - اشتباكات عنيفة في ديربي صربيا
2026-10-22

فيديو - اشتباكات عنيفة في ديربي صربيا

فيديو - قميص جان لوكاس يشعل ديربي باهيا
2026-08-23

فيديو - قميص جان لوكاس يشعل ديربي باهيا

فيديو - احتفال يشعل ديربي الأرجنتين
2026-08-15

فيديو - احتفال يشعل ديربي الأرجنتين

فيديو - مادّة غامضة تُشعل اشتباكات بين الإفريقي ومازيمبي
2026-10-26

فيديو - مادّة غامضة تُشعل اشتباكات بين الإفريقي ومازيمبي

فيديو - طرد واشتباكات تشعل ديربي كراكوف

رياضة

كرة القدم

كراكوفيا

فيسوا كراكوف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - حرق مجسّم إنفانتينو بقميص الأرجنتين في إنجلترا
فيديو - سجّلت في سلّتها بالخطأ قبل ثوانٍ من النهاية

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - حرق مجسّم إنفانتينو بقميص الأرجنتين في إنجلترا
03:37

فيديو - حرق مجسّم إنفانتينو بقميص الأرجنتين في إنجلترا

ظهر مرتديًا قميص المنتخب الأرجنتيني، قبل أن يُحرق ضمن فعاليّات المناسبة السنويّة

03:37

فيديو - حرق مجسّم إنفانتينو بقميص الأرجنتين في إنجلترا

ظهر مرتديًا قميص المنتخب الأرجنتيني، قبل أن يُحرق ضمن فعاليّات المناسبة السنويّة

فيديو - سجّلت في سلّتها بالخطأ قبل ثوانٍ من النهاية
18:29

فيديو - سجّلت في سلّتها بالخطأ قبل ثوانٍ من النهاية

اندفعت نحو السلّة وسجّلت نقطتين، قبل أن تكتشف أنها وضعت الكرة في سلّة فريقها

18:29

فيديو - سجّلت في سلّتها بالخطأ قبل ثوانٍ من النهاية

اندفعت نحو السلّة وسجّلت نقطتين، قبل أن تكتشف أنها وضعت الكرة في سلّة فريقها

فيديو - جماهير بشكتاش تشتبك مع الشرطة في اسكتلندا
18:26

فيديو - جماهير بشكتاش تشتبك مع الشرطة في اسكتلندا

اندلعت اشتباكات بين جماهير بشكتاش التركي وعناصر الشرطة الإسكتلندية داخل ملعب سلتيك بارك

18:26

فيديو - جماهير بشكتاش تشتبك مع الشرطة في اسكتلندا

اندلعت اشتباكات بين جماهير بشكتاش التركي وعناصر الشرطة الإسكتلندية داخل ملعب سلتيك بارك

اخترنا لكم
فيديو - حرق مجسّم إنفانتينو بقميص الأرجنتين في إنجلترا
03:37
فيديو - سجّلت في سلّتها بالخطأ قبل ثوانٍ من النهاية
18:29
فيديو - جماهير بشكتاش تشتبك مع الشرطة في اسكتلندا
18:26
فيديو - سجّلت هدفًا غريبًا برأسها وسقطت أرضًا متألّمة
18:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026