فيديو - طرد واشتباكات تشعل ديربي كراكوف

تحوّلت الدقائق الأخيرة
من ديربي
كراكوف البولندي إلى اشتباكات وتدافع بين اللاعبين، خلال مواجهة فيسوا كراكوف وغريمه كراكوفيا، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري البولندي، في مباراة انتهت بفوز فيسوا (2-1).
واندلعت التوترات خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعدما ارتكب لاعب كراكوفيا ماتيوش كليخ تدخلًا عنيفًا، دفع الحكم سيمون مارتشينياك إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، قبل أن تتطور الحادثة إلى مشادات وتدافع بين لاعبي الفريقين.
وتدخّل الحكم لفضّ الاشتباكات وإعادة الهدوء إلى أرض الملعب، فيما وُزّعت بطاقات إضافية على أفراد من الجهازين الفنّيين، بعدما امتدّت الاحتجاجات إلى المنطقة المحيطة بمقاعد البدلاء.
وكان فيسوا قد افتتح التسجيل عبر مارك كاربو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل أيدين هاسيتش النتيجة لكراكوفيا، بعدما تابع ركلة جزاء تصدّى لها الحارس، ثمّ أعاد ماركو بوزيتش التقدّم لأصحاب الأرض
قبل نهاية الشوط الأول.
وجرت المواجهة أمام نحو 32 ألف متفرّج، في أوّل ديربي بين الفريقين ضمن دوري الدرجة الأولى
منذ أربعة أعوام، ما أضفى أهمّيّة خاصّة على اللقاء.
ويُعرف ديربي كراكوف باسم
"الحرب المقدّسة"، نظرًا إلى المنافسة التاريخيّة الحادّة بين الناديين، والتي انعكست مجدّدًا في التوتّرات التي رافقت الدقائق الأخيرة من المباراة.