فيديو - سجّلت في سلّتها بالخطأ قبل ثوانٍ من النهاية

And yes, New State did somehow still win this — NCAA Buzzer Beaters & Game Winners (@NCAABuzzerBters) November 6, 2026

ارتكبت لاعبة كرة السلة الأميركية إيما كريستيانو، من ولاية ، خطأ غريبًا خلال مواجهة ، الجمعة، بعدما سجّلت نقطتين في سلّة فريقها بالخطأ، قبل 18.8 ثانية من نهاية المباراة، بينما كان فريقها متأخرًا بفارق نقطة واحدة.ووقعت الحادثة عندما حاولت لاعبات نيو مكسيكو قطع تمريرة للفريق المنافس، لتصل إلى كريستيانو، التي اندفعت نحو السلّة وسجّلت نقطتين، قبل أن تكتشف أنها وضعت الكرة في سلّة فريقها بدلًا من سلّة المنافس.وأثار الخطأ دهشة المعلّقين، إذ اعتقد أحدهما في البداية أنّ نيو مكسيكو تقدّمت بالنتيجة، قبل أن يتبيّن أنّ اللاعبة سجّلت في السلّة الخاطئة.وتسبّبت اللقطة في اتّساع الفارق إلى ثلاث نقاط لمصلحة جنوب يوتا، بعدما أصبحت النتيجة (63-60)، ما وضع نيو مكسيكو أمام مهمّة صعبة في الثواني .لكنّ الفريق نجح في قلب النتيجة بفضل تألّق اللاعبة الشابة ستايسي تشوفينو، التي سجّلت أربع نقاط متتالية، بينها سلّة الفوز قبل 1.4 ثانية من النهاية، لتحسم المواجهة بنتيجة (64-63).وأنهت تشوفينو المباراة برصيد 25 نقطة، في أداء لافت أمام آلاف التلاميذ الذين حضروا اللقاء، لتنقذ فريقها من خسارة كانت تبدو وشيكة رغم الخطأ غير المتوقع.