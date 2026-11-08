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تينيريفي يتكفّل بابنة لاعبه الراحل حتى الـ18

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تينيريفي يتكفّل بابنة لاعبه الراحل حتى الـ18
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رياضة

2026-11-08 | 06:12
تينيريفي يتكفّل بابنة لاعبه الراحل حتى الـ18

أعلن نادي تينيريفي الإسباني التزامه بتقديم الدعم المالي لابنة مهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل، حتى بلوغها الثامنة عشرة

أعلن نادي تينيريفي الإسباني التزامه بتقديم الدعم المالي لابنة مهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل، حتى بلوغها الثامنة عشرة، في مبادرة إنسانية أعقبت وفاة اللاعب إثر اصطدامه بحارس مرمى أندورا خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي، أنطونيو مانويل بورو غرانادوس، أن التزام النادي يشمل الطفلة كارلا، البالغة عامًا واحدًا، وعائلة اللاعب، مشدّدًا على أنّ المساعدة ستتجاوز الالتزامات القانونية المفروضة على تينيريفي.
وأشار إلى أنّ المبادرة جاءت باقتراح من المساهم الأكبر في النادي، رايكو غارسيا، وأن الإدارة تبحث سبلًا إضافية لزيادة المساندة المالية وتخفيف الأعباء عن الأسرة في السنوات المقبلة. 
وكان دي ميغيل، البالغ ثلاثين عامًا، قد فارق الحياة الثلاثاء، بعد إصابته خلال مواجهة أندورا الاثنين، إثر اصطدامه بالحارس خيسوس أوونو، ونقله إلى المستشفى، قبل إعلان وفاته في اليوم التالي.
وأثارت الحادثة حزنًا واسعًا في الملاعب الإسبانية، حيث وقف اللاعبون والجماهير دقائق صمت تكريمًا لذكراه، فيما أقام تينيريفي مراسم وداع في ملعبه، حضرها آلاف المشجعين الذين وضعوا الزهور والأوشحة ورفعوا صور المهاجم الراحل.
وأكد مسؤولو النادي أن الوقوف إلى جانب كارلا وأسرتها ليس مجرد مبادرة مؤقتة، بل التزام طويل الأمد، تقديرًا للاعب وحرصًا على مساندة عائلته بعد خسارتها المفاجئة.
 

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خيسوس دي ميغيل

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