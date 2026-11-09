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فيديو - مدرّب ينطح لاعبًا ويُطرد

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فيديو - مدرّب ينطح لاعبًا ويُطرد
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رياضة

2026-11-09 | 05:22
فيديو - مدرّب ينطح لاعبًا ويُطرد

وجّه مدرّب أولدهام، ميكي ميلون، رأسه نحو وجه لاعب الفريق المنافس كالوم سلاتري

تحوّلت الدقائق الأخيرة من مواجهة أولدهام أتلتيك وشيفيلد وينزداي، ضمن الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى اشتباكات عند خطّ التماس، بعدما وجّه مدرّب أولدهام، ميكي ميلون، رأسه نحو وجه لاعب الفريق المنافس كالوم سلاتري، قبل أن يُطرد بالبطاقة الحمراء.
وجاءت الحادثة في الدقيقة 84، عندما دخل ميلون في مشادّة مع سلاتري بالقرب من المنطقة الفنية، وظهرالمدرّب وهو يمسك اللاعب من رقبته، ثمّ يدفع رأسه باتجاهه، ما أدّى إلى سقوط سلاتري أرضًا.
وسارع لاعبون وأفراد من الجهازين الفنيين إلى التدخّل، لتندلع مواجهات ودفع متبادل استمرّت نحو دقيقة، قبل أن يستعيد الحكم مارتن وودز السيطرة على الموقف ويُشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه المدرّب.
وغادر ميلون المنطقة الفنّية إلى المدرّجات، فيما حصل سلاتري على بطاقة صفراء على خلفية مشاركته في المشادّة، واستُكملت المباراة بعد هدوء التوتر.
وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق عند وقوع الحادثة، قبل أن يحسم أولدهام المواجهة بهدف في الشوط الإضافي الثاني، ليحقق فوزًا (2-1) ويتأهل إلى الدور الثاني، رغم طرد مدرّبه واحتمال تعرّضه لعقوبات انضباطية إضافية. 
 

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