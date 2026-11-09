فيديو - مدرّب ينطح لاعبًا ويُطرد

Oldham Athletic manager Micky Mellon is shown a red card for moving his towards Wednesday's Callum Slattery 🟥 📺 Stream on TNT Sports & HBO Max: https://t.co/fRCRh6tXYB https://t.co/5QMxgLt0dO — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 8, 2026

تحوّلت الدقائق من مواجهة أولدهام وشيفيلد وينزداي، ضمن الدور الأول من ، إلى اشتباكات عند خطّ التماس، بعدما وجّه مدرّب أولدهام، ميكي ميلون، رأسه نحو وجه لاعب الفريق المنافس كالوم سلاتري، قبل أن يُطرد بالبطاقة الحمراء.وجاءت الحادثة في الدقيقة 84، عندما دخل ميلون في مشادّة مع سلاتري بالقرب من المنطقة الفنية، وظهرالمدرّب وهو يمسك اللاعب من رقبته، ثمّ يدفع رأسه باتجاهه، ما أدّى إلى سقوط سلاتري أرضًا.وسارع لاعبون وأفراد من الجهازين الفنيين إلى التدخّل، لتندلع مواجهات ودفع متبادل استمرّت نحو دقيقة، قبل أن يستعيد الحكم مارتن وودز السيطرة على الموقف ويُشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه المدرّب.وغادر ميلون المنطقة الفنّية إلى المدرّجات، فيما حصل سلاتري على بطاقة صفراء على خلفية مشاركته في المشادّة، واستُكملت المباراة بعد هدوء التوتر.وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق عند وقوع الحادثة، قبل أن يحسم أولدهام المواجهة بهدف في الشوط الإضافي الثاني، ليحقق فوزًا (2-1) ويتأهل إلى الدور الثاني، رغم طرد مدرّبه واحتمال تعرّضه لعقوبات انضباطية إضافية.