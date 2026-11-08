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مرض موسيالا يثير القلق في بايرن ميونيخ

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مرض موسيالا يثير القلق في بايرن ميونيخ
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رياضة

2026-11-08 | 18:54
مرض موسيالا يثير القلق في بايرن ميونيخ

قال هونيس، خلال ظهوره التلفزيوني الأحد، إنّ النادي يواجه معضلة بشأن وضع موسيالا الصحّي

أثار أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني، تساؤلات بشأن المستقبل الرياضي لجمال موسيالا، بعدما كشف أن اللاعب يعاني مرضًا عصبيًا يصعب الشفاء منه، معربًا عن شكوكه في قدرته على استعادة مستواه السابق.
وقال هونيس، خلال ظهوره التلفزيوني الأحد، إنّ النادي يواجه معضلة بشأن وضع موسيالا الصحّي، موضحًا أنّ مرضه ليس سهل العلاج، لكنه قابل للسيطرة نسبيًا باستخدام الأدوية.
وأضاف أنّ الشكوك لا تزال قائمة بشأن قدرة الدولي الألماني، البالغ 23 عامًا، على العودة إلى مستواه المعهود، مشيرًا إلى أنّ النادي يواصل دفع راتبه رغم غيابه، ولا يمكنه التشكيك في عقده بسبب حالته الصحّيّة.
وكان موسيالا قد تعرّض لنوبتَي انهيار خلال مباريات ودّيّة استعدادًا للموسم، قبل الكشف عن معاناته اضطرابًا عصبيًّا يتسبّب بنوبات غياب قصيرة، فيما أعلن النادي لاحقًا تعديل علاجه الدوائي.
ويغيب اللاعب عن المباريات منذ أيلول - سبتمبر الماضي بسبب تمزّق عضلي تعرّض له خلال مشاركته مع المنتخب الألماني.
ورغم المخاوف التي عبّر عنها هونيس، عاد موسيالا مؤخّرًا إلى التدريبات الجماعيّة، في خطوة نحو استئناف مشاركته مع بايرن، الذي يرتبط معه بعقد يمتدّ حتّى عام 2030. 

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مرض موسيالا يثير القلق في بايرن ميونيخ

رياضة

كرة القدم

أولي هونيس

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بايرن ميونيخ

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