مرض موسيالا يثير القلق في بايرن ميونيخ

أثار أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي الألماني، تساؤلات بشأن الرياضي لجمال موسيالا، بعدما كشف أن اللاعب يعاني مرضًا عصبيًا يصعب الشفاء منه، معربًا عن شكوكه في قدرته مستواه السابق.وقال هونيس، خلال ظهوره التلفزيوني الأحد، إنّ النادي يواجه معضلة بشأن وضع موسيالا الصحّي، موضحًا أنّ مرضه ليس سهل العلاج، لكنه قابل للسيطرة نسبيًا باستخدام الأدوية.وأضاف أنّ الشكوك لا تزال قائمة بشأن قدرة الدولي الألماني، البالغ 23 عامًا، على العودة إلى مستواه المعهود، مشيرًا إلى أنّ النادي يواصل دفع راتبه رغم غيابه، ولا يمكنه التشكيك في عقده بسبب حالته الصحّيّة.وكان موسيالا قد تعرّض لنوبتَي انهيار خلال مباريات ودّيّة استعدادًا للموسم، قبل معاناته اضطرابًا عصبيًّا يتسبّب بنوبات غياب قصيرة، فيما أعلن النادي لاحقًا تعديل علاجه الدوائي.ويغيب اللاعب عن المباريات منذ أيلول - سبتمبر الماضي بسبب تمزّق عضلي تعرّض له خلال مشاركته مع المنتخب الألماني.ورغم المخاوف التي عبّر عنها هونيس، عاد موسيالا مؤخّرًا إلى التدريبات الجماعيّة، في خطوة نحو استئناف مشاركته مع بايرن، الذي يرتبط معه بعقد يمتدّ حتّى عام 2030.