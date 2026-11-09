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فيديو - إسبانيا تواصل حصد الألقاب وتتربّع على عرش الفوتسال

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فيديو - إسبانيا تواصل حصد الألقاب وتتربّع على عرش الفوتسال
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رياضة

2026-11-09 | 05:56
فيديو - إسبانيا تواصل حصد الألقاب وتتربّع على عرش الفوتسال

أضاف المنتخب الإسباني لكرة الصالات لقب فيناليسيما 2026 إلى سلسلة إنجازات رياضية متتالية

أضاف المنتخب الإسباني لكرة الصالات لقب فيناليسيما 2026 إلى سلسلة إنجازات رياضية متتالية، بعدما تغلّب على البرازيل (3-0)، أمس الأحد، في نهائي البطولة الذي أُقيم بمدينة نيتيروي البرازيلية.
وصمد الإسبان أمام ضغط أصحاب الأرض، قبل أن يفتتح غون كاستيخون التسجيل في الدقيقة 32، ويضيف سيسيليو موراليس الهدف الثاني في الدقيقة 39، ثم يختتم أنطونيو بيريز الثلاثية في اللحظات الأخيرة، مانحًا بلاده لقبها الأول في المسابقة. 
وجاء التتويج بعد تسعة أشهر من فوز إسبانيا بكأس أوروبا لكرة الصالات، عقب تغلّبها على البرتغال (5-3)، لتجمع لقبين كبيرين خلال عام واحد. 
ويمتدّ التفوّق الإسباني إلى كرة القدم، بعدما أحرز المنتخب الأول كأس العالم 2026 بفوزه على الأرجنتين بهدف نظيف، عقب تتويجه بكأس أوروبا 2024، فيما احتفظ منتخب السيدات بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2025، بعد إحرازه مونديال 2023. 
ولم تقتصر الإنجازات على المنتخبات الأولى، إذ تُوّج منتخب تحت 15 عامًا بكأس العالم 2026، إثر فوزه على التشيك بثلاثية نظيفة في نهائي النسخة الأولى من البطولة التي استضافتها أذربيجان في 30 تشرين الأوّل - أكتوبر. كما أحرز منتخب السيدات تحت 20 عامًا كأس العالم في بولندا، بعد تغلّبه على كوريا الشمالية بركلات الترجيح (4-3)، عقب التعادل السلبي في المباراة النهائية، ليعزّز سلسلة الألقاب العالمية التي حصدتها المنتخبات الإسبانية خلال العام الجاري.
وفي رياضة البادل، تُوّج منتخبا الرجال والسيدات بكأس العالم 2026 في الدوحة، السبت، بعد فوزهما على الأرجنتين في المباراتين النهائيتين، إذ حسم الرجال اللقب (2-1)، بينما فازت السيدات (2-0)، ليحصدن اللقب للمرة السابعة تواليًا.
وهكذا أضافت إسبانيا ثلاثة ألقاب عالمية جديدة خلال يومين، مؤكدة حضورها القوي في كرة القدم وكرة الصالات والبادل. 
 

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