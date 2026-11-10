فيديو - مشادّة حادّة بين نجل ليبرون جيمس ومشجّعة

وقعت الحادثة بالقرب من مقاعد بدلاء ليكرز، عندما وجّهت المشجّعة كلامًا إلى بروني، الذي ردّ عليها بانفعال

دخل بروني ، نجل أسطورة كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس ولاعب ليكرز، في مشادّة كلامية حادّة مع إحدى مشجّعات ديترويت بيستونز، خلال مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الأميركي للمحترفين.

ووقعت الحادثة بالقرب من مقاعد بدلاء ليكرز، عندما وجّهت المشجّعة كلامًا إلى بروني، الذي ردّ عليها بانفعال، قبل أن يتدخّل أفراد من الجهاز الفني لإبعاده ومنع تصاعد التوتر.

وأظهرت اللقطات المصوّرة اللاعب البالغ 22 عامًا وهو يسأل المشجّعة بسخرية "هل تستطيعين الركض لمسافة ميل؟"، قبل أن يضيف "كم تجنين من المال سنويًا؟"، في إشارة إلى قدراته الرياضية ودخله المالي.

ولم يتّضح ما قالته المشجّعة لإثارة غضب اللاعب، لكنّ إدارة ديترويت أكّدت نقل المشجعّين المعنيّين إلى مقاعد أخرى، بسبب مخالفتهم قواعد السلوك المسموح بها قرب أرض الملعب.

ولم يشارك بروني في المباراة، التي انتهت بفوز ليكرز (121-116)، فيما سجّل زميله ريفز 43 نقطة.

ولم تكن الحادثة الوحيدة خلال اللقاء، إذ دخل ريفز بدوره في مشادّة مع مشجّع آخر، قبل أن يتدخّل زملاؤه لاحتواء الموقف، في ليلة شهدت توترًا بين لاعبي ليكرز وبعض جماهير الفريق المضيف.