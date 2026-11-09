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وعكات غامضة تصيب 25 عدّاء في كاليفورنيا

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وعكات غامضة تصيب 25 عدّاء في كاليفورنيا
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رياضة

2026-11-09 | 18:45
وعكات غامضة تصيب 25 عدّاء في كاليفورنيا

أشارت المستشفيات إلى أنّ عدد الحالات فاق المعتاد، وأنّ عدّة مشاركين أظهروا أعراضًا متشابهة لم يُحدَّد سببها بعد

فتحت شرطة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا الأميركية تحقيقًا بعد وصول 25 مشاركًا في سباق نصف الماراثون إلى أقسام الطوارئ، إثر إصابتهم بأعراض صحية غير مألوفة خلال السباق الذي أُقيم الأحد، بمشاركة نحو 7500 عدّاء.
وكانت الجهات الطبية قد أعلنت في البداية استقبال 19 مشاركًا، قبل أن ترفع شبكة مستشفيات |كوتيدج هيلث" الحصيلة إلى 25، موضحةً أنّ 19 منهم غادروا المستشفى حتّى صباح الاثنين، فيما بقي ستة تحت الرعاية الطّبّية بحالة مستقرة.
وأشارت المستشفيات إلى أنّ عدد الحالات فاق المعتاد، وأنّ عدّة مشاركين أظهروا أعراضًا متشابهة لم يُحدَّد سببها بعد، ما دفع الشرطة إلى جمع إفادات المصابين وشهود العيان. 
ويرجّح منظّمو السباق أن تكون الحرارة المرتفعة والإجهاد البدني وراء الحالات، إذ بلغت درجات الحرارة نحو 30 درجة مئوية خلال النهار، لكنّ السلطات لم تؤكّد هذا التفسير.
وامتدّ مسار السباق لمسافة 21.1 كيلومترًا عبر شوارع المدينة والمناطق الساحليّة، وشملت إجراءات الإسعاف نقل 15 عدّاءً من خيمة الرعاية الطبّيّة في موقع الحدث إلى المستشفيات.
وأكّدت الشرطة استمرار التحقيق لتحديد أسباب الوعكات، داعيةً المشاركين الذين عانوا أعراضًا غير عاديّة إلى طلب الرعاية الطبّيّة والإبلاغ عمّا حصل معهم، فيما لم تُصدر الجهات الصحّيّة تشخيصًا نهائيًّا حتّى الآن.

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