المهندس اللبناني يوسف أسعد كرم يحتفل بلقب بطولة العالم للصانعين في الفورمولا وان

المهندس اللبناني أسعد كرم، ابن مدينة زغرتا في شمال ، على منصة التتويج في الفورمولا وان، إلى جانب فريق مرسيدس AMG بتروناس (Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team)، بإحراز الفريق لقب بطولة للصانعين لعام 2026، وذلك خلال سباق ساو باولو الكبير الذي أُقيم في 8 تشرين الثاني – نوفمبر، على حلبة إنترلاغوس الشهيرة في .ويُعدّ هذا اللقب التاسع في تاريخ مرسيدس ضمن بطولة العالم للصانعين، وهي إحدى أرفع البطولات وأكثرها أهمية في عالم رياضة السيارات الدولية.وُلد كرم في زغرتا، وهو حفيد عائلة البطل اللبناني يوسف بك كرم، ونشأ في ، حيث تابع دراسته الأميركية في بيروت (AUB)، وتخصّص في الهندسة الميكانيكية وهندسة البرمجيات، كما أسّس نادي السيارات في الجامعة (AUB Automotive Club). وانتقل لاحقاً إلى المتحدة للتخصّص في الديناميكيا الهوائية لسيارات السباق في جامعة ساوثمبتون (University of Southampton).في عام 2022، انضمّ كرم إلى فريق مرسيدس AMG بتروناس للفورمولا وان بصفته مهندساً في الديناميكيا الهوائية، حيث يساهم في الأبحاث والتصميم والتطوير وتحسين الأداء الديناميكي الهوائي لسيارات الفورمولا وان التي تتنافس على أعلى المستويات في رياضة السيارات العالمية.ويشكّل مسار يوسف كرم، من لبنان إلى المساهمة مع الفريق الذي ينتمي إليه في إحراز لقب بطولة العالم للصانعين في الفورمولا وان والاحتفال على منصة التتويج في حلبة إنترلاغوس، إنجازاً بارزاً لكفاءة لبنانية شابة على الساحة الدولية، ومصدر فخر واعتزاز لمدينته زغرتا وللبنان بأسره.