أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

حارس تشيلسي يحطّم سيّارة فيراري باهظة الثمن

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حارس تشيلسي يحطّم سيّارة فيراري باهظة الثمن
A-
A+

رياضة

2026-11-11 | 18:52
حارس تشيلسي يحطّم سيّارة فيراري باهظة الثمن

وقع الحادث خلال فعالية تتيح للمشاركين قيادة سياراتهم على الحلبة

نجا الحارس الإسباني روبرت سانشيز، المعار من تشيلسي الإنجليزي إلى كومو الإيطالي، من تبعات حادث اصطدام سيارة فيراري فاخرة، تبلغ قيمتها نحو 300 ألف جنيه إسترليني، بحاجز على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة في ألمانيا، الاثنين، من دون تسجيل إصابات بشرية.
ووقع الحادث خلال فعالية تتيح للمشاركين قيادة سياراتهم على الحلبة، عندما اصطدمت سيارة من طراز "فيراري 488 تشالنج إيفو" بالحاجز عند أحد المنعطفات الصعبة، بسرعة قاربت 113 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى تحطّم مقدّمتها وتناثر أجزاء منها على المسار.
وأوضح أحد شهود العيان أنّ السيارة دخلت المنعطف بسرعة كبيرة، قبل أن تصطدم بالحاجز، الأمر الذي استدعى رفع العلم الأحمر وإيقاف النشاط على الحلبة لنحو ساعة، لإزالة الحطام وإصلاح الأضرار.
وأفادت تقارير بأنّ سانشيز، البالغ 28 عامًا، خرج من الحادث سالمًا، بينما شارك بعض الحاضرين في جمع القطع المتناثرة، قبل نقل السيارة المتضرّرة بواسطة شاحنة مخصّصة لسحب المركبات.
ويأتي الحادث خلال فترة التوقّف الدولي، التي استغلّها الحارس الإسباني لزيارة الحلبة الألمانيّة، في وقت يسعى فيه إلى الحصول على مشاركات أكبر مع كومو، بعدما خاض عددًا محدودًا من المباريات منذ انتقاله معارًا من تشيلسي.
 

مقالات ذات صلة

ترامب: أجريت اتصالا مع نتنياهو والجانب الآخر دفع ثمنا باهظا لما قام به في 7 أكتوبر
2026-10-07

ترامب: أجريت اتصالا مع نتنياهو والجانب الآخر دفع ثمنا باهظا لما قام به في 7 أكتوبر

فيديو – حارس رايو يغادر الملعب بسيارة إسعاف
2026-08-20

فيديو – حارس رايو يغادر الملعب بسيارة إسعاف

حارس تشيلسي يحطّم سيّارة فيراري باهظة الثمن

رياضة

كرة القدم

روبرت سانشيز

كومو

تشيلسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة لاعب فرنسي خلال التدريبات
فيديو - نجوم ليفربول يفاجئون المشجّعين في منازلهم

اقرأ ايضا في رياضة

كورتوا يتجاهل رسالة مورينيو لأسبوعين
19:11

كورتوا يتجاهل رسالة مورينيو لأسبوعين

تجاهل رسالته الأولى لمدّة أسبوعين

19:11

كورتوا يتجاهل رسالة مورينيو لأسبوعين

تجاهل رسالته الأولى لمدّة أسبوعين

فيديو - قوائم مرمى وهمية تتسبّب بعقوبة غير مسبوقة
19:09

فيديو - قوائم مرمى وهمية تتسبّب بعقوبة غير مسبوقة

حاول المسؤولون عن الشاشة تشتيت انتباه لاعب منافس أثناء تسديد ركلة ميدانية

19:09

فيديو - قوائم مرمى وهمية تتسبّب بعقوبة غير مسبوقة

حاول المسؤولون عن الشاشة تشتيت انتباه لاعب منافس أثناء تسديد ركلة ميدانية

فيديو - اشتباك عنيف بين دفاليشفيلي ومجموعة نورمحمدوف في أبوظبي
19:06

فيديو - اشتباك عنيف بين دفاليشفيلي ومجموعة نورمحمدوف في أبوظبي

اقترب منه المقاتل الروسي عثمان نورمحمدوف ومجموعة من مرافقيه

19:06

فيديو - اشتباك عنيف بين دفاليشفيلي ومجموعة نورمحمدوف في أبوظبي

اقترب منه المقاتل الروسي عثمان نورمحمدوف ومجموعة من مرافقيه

اخترنا لكم
كورتوا يتجاهل رسالة مورينيو لأسبوعين
19:11
فيديو - قوائم مرمى وهمية تتسبّب بعقوبة غير مسبوقة
19:09
فيديو - اشتباك عنيف بين دفاليشفيلي ومجموعة نورمحمدوف في أبوظبي
19:06
اتّهامات خطيرة تُبعد إيكاردي عن ابنته
19:01

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026