حارس تشيلسي يحطّم سيّارة فيراري باهظة الثمن

نجا الحارس الإسباني ، المعار من الإنجليزي إلى كومو ، من تبعات حادث اصطدام سيارة فيراري فاخرة، تبلغ قيمتها نحو 300 ألف جنيه إسترليني، بحاجز على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة في ، الاثنين، من دون تسجيل إصابات بشرية.ووقع الحادث خلال فعالية تتيح للمشاركين قيادة سياراتهم على الحلبة، عندما اصطدمت سيارة من طراز "فيراري 488 تشالنج إيفو" بالحاجز عند أحد المنعطفات الصعبة، بسرعة قاربت 113 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى تحطّم مقدّمتها وتناثر أجزاء منها على المسار.وأوضح أحد شهود العيان أنّ السيارة دخلت المنعطف بسرعة كبيرة، قبل أن تصطدم بالحاجز، الأمر الذي استدعى رفع الأحمر وإيقاف النشاط على الحلبة لنحو ساعة، لإزالة الحطام وإصلاح الأضرار.وأفادت تقارير بأنّ سانشيز، البالغ 28 عامًا، خرج من الحادث سالمًا، بينما شارك بعض الحاضرين في جمع القطع المتناثرة، قبل نقل السيارة المتضرّرة بواسطة شاحنة مخصّصة لسحب المركبات.ويأتي الحادث خلال فترة التوقّف الدولي، التي استغلّها الحارس الإسباني لزيارة الحلبة الألمانيّة، في وقت يسعى فيه إلى الحصول على مشاركات أكبر مع كومو، بعدما خاض عددًا محدودًا من المباريات منذ انتقاله معارًا من تشيلسي.