فيديو - نجوم ليفربول يفاجئون المشجّعين في منازلهم

A wholesome house visit with Ali, Milos and Conor 🥰 Watch the full video on our as they race with Robbie Fowler and Steve McManaman to deliver $10,000 worth of prizes with @UPS 🙌 https://t.co/o0nCGjcnjH https://t.co/0WQpC0OewG — Liverpool FC (@LFC) November 10, 2026

فاجأ ثلاثة من لاعبي الإنجليزي عددًا من مشجعي الفريق بزيارات غير متوقّعة إلى منازلهم، حيث تولّوا بأنفسهم مهمّة توصيل الهدايا، ضمن مبادرة نظّمها النادي بالتعاون مع شركة "UPS" للخدمات اللوجستيّة، بهدف إدخال الفرحة إلى قلوب المشجعّين.وشارك في المبادرة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع المجري ميلوش كيركيز، واللاعب الإيرلندي كونور برادلي، إذ زار الثلاثي عددًا من المنازل في منطقة ميرسيسايد، حاملين هدايا وقمصانًا لمشجّعي الفريق، الذين لم يتوقّعوا استقبال نجومهم المفضّلين أمام أبواب منازلهم.وفي أحد المواقف اللافتة، لم يتمالك مشجع لليفربول دهشته عندما وجد أليسون أمام منزله، وشبّه لحظة لقائه بالحارس البرازيلي بمقابلة أسطورة الغناء إلفيس بريسلي، قبل أن يدعو اللاعبين إلى الدخول، حيث تبادلوا الأحاديث معه ووقّعوا له قميص الفريق.وفي الوقت نفسه، شارك نجما ليفربول السابقان فاولر وستيف ماكمانامان في تحدٍّ مماثل بالعاصمة النرويجيّة أوسلو، لتوزيع جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية عشرة آلاف جنيه إسترليني على المشجعين في المدينتين.وتضمّنت المبادرة لقاءً مميّزًا جمع ماكمانامان بمشجّع نرويجي سبق أن سلّمه جائزة أفضل لاعب في رابطة مشجّعي ليفربول بالنرويج عام 1996، في مصادفة أعادت ذكريات تعود إلى ثلاثة عقود.