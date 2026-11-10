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فيديو - نجوم ليفربول يفاجئون المشجّعين في منازلهم

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فيديو - نجوم ليفربول يفاجئون المشجّعين في منازلهم
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رياضة

2026-11-10 | 18:25
فيديو - نجوم ليفربول يفاجئون المشجّعين في منازلهم

تولّوا بأنفسهم مهمّة توصيل الهدايا

فاجأ ثلاثة من لاعبي ليفربول الإنجليزي عددًا من مشجعي الفريق بزيارات غير متوقّعة إلى منازلهم، حيث تولّوا بأنفسهم مهمّة توصيل الهدايا، ضمن مبادرة نظّمها النادي بالتعاون مع شركة "UPS" للخدمات اللوجستيّة، بهدف إدخال الفرحة إلى قلوب المشجعّين.
وشارك في المبادرة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع المجري ميلوش كيركيز، واللاعب الإيرلندي الشمالي كونور برادلي، إذ زار الثلاثي عددًا من المنازل في منطقة ميرسيسايد، حاملين هدايا وقمصانًا لمشجّعي الفريق، الذين لم يتوقّعوا استقبال نجومهم المفضّلين أمام أبواب منازلهم.
وفي أحد المواقف اللافتة، لم يتمالك مشجع لليفربول دهشته عندما وجد أليسون أمام منزله، وشبّه لحظة لقائه بالحارس البرازيلي بمقابلة أسطورة الغناء إلفيس بريسلي، قبل أن يدعو اللاعبين إلى الدخول، حيث تبادلوا الأحاديث معه ووقّعوا له قميص الفريق.
وفي الوقت نفسه، شارك نجما ليفربول السابقان روبي فاولر وستيف ماكمانامان في تحدٍّ مماثل بالعاصمة النرويجيّة أوسلو، لتوزيع جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية عشرة آلاف جنيه إسترليني على المشجعين في المدينتين.
وتضمّنت المبادرة لقاءً مميّزًا جمع ماكمانامان بمشجّع نرويجي سبق أن سلّمه جائزة أفضل لاعب في رابطة مشجّعي ليفربول بالنرويج عام 1996، في مصادفة أعادت ذكريات تعود إلى ثلاثة عقود.
 
 

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رياضة

كرة القدم

أليسون بيكر

ميلوش كيركيز

كونور برادلي

روبي فاولر

ستيف ماكمانامان

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