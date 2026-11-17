🤬 Escándalo en el fútbol regional amateur argentino 🚔 Ocho futbolistas y un utillero terminan detenidos tras una brutal agresión a un árbitro 🎥 @Porquettargasce https://t.co/hHTcPIVaW8 — Pável Fernández (@PavelFdez) November 17, 2026

تحوّلت مباراة في بطولة أرجنتينية للهواة إلى اعتداء عنيف على طاقم التحكيم، بعدما خسر دي جنرال بيكو أمام هوراكان دي إنخينييرو وايت (1-5)، في إياب مواجهة ضمن البطولة الإقليمية المؤهّلة للصعود.وكان فيرو قد فاز ذهابًا (3-0)، لكن هوراكان نجح في قلب النتيجة خلال مباراة الإياب، وتقدّم (4-1) في الدقيقة 86، لتصبح النتيجة الإجمالية للمواجهتين متعادلة (4-4)>وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجّل إيفان أغودياك الهدف الخامس لهوراكان، مانحًا فريقه بطاقة التأهّل، وسط اعتراضات غاضبة من لاعبي فيرو، الذين اعتبروا أن الهدف جاء من تسلّل.وسرعان ما تحوّلت الاحتجاجات إلى مطاردة للحكم لاوتارو باليتا، الذي ركض نحو غرف الملابس هربًا من اللاعبين، فيما تعرّض مساعده ماورو سيخاس للضرب، رغم محاولات عناصر الأمن احتواء الفوضى.وعقب الحادثة، أوقفت الشرطة ثمانية لاعبين ومسؤول تجهيزات من بعثة فيرو، ونقلتهم إلى ، حيث أمضوا الليلة قبل الإفراج عنهم.وأُقيمت المباراة من دون جمهور، لكنّها انتهت بأحداث عنيفة طغت على تأهّل هوراكان إلى الدور التالي، بعدما حسم المواجهة بمجموع (5-4).