🚨ASSISTA: Adolescente invade o campo durante Brasil x Singapura, dribla seguranças e consegue chegar até Endrick para tirar uma foto com o jogador. https://t.co/3wmx2kvh0W — CHOQUEI (@choquei) November 17, 2026

اقتحم مشجّع مراهق أرض الملعب خلال المباراة الودية التي جمعت وسنغافورة، أمس الثلاثاء، ونجح في التقاط صورة مع النجم ، قبل أن يتحوّل هروبه من رجال الأمن إلى واحدة من أغرب لقطات المواجهة التي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي (7-0).ووقعت الحادثة في الدقيقة 43 من الشوط الثاني، عندما اندفع المشجّع، مرتديًا قميص البرازيل، نحو إندريك وطلب التقاط صورة معه.وبعد تحقيق رغبته، حاول رجال الأمن الإمساك به وإخراجه من أرض الملعب، لكنّه فاجأهم بسرعته وقدرته على تغيير اتّجاهه.وأظهرت اللقطات المصوّرة المشجّع وهو يراوغ أكثر من رجل أمن، فيما سقط اثنان منهم أرضًا خلال محاولة اللحاق به، قبل أن يقفز فوق اللوحات الإعلانية ويعود إلى المدرجات.لكنّ مغامرته لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ أفادت التغطية التلفزيونية بأنّ عناصر الأمن أخرجوه لاحقًا من المدرجات، بعدما نجح في الإفلات منهم داخل الملعب.وجاءت الواقعة في الدقائق من مباراة سجّل خلالها إندريك أحد أهداف البرازيل السبعة، إلى جانب ثلاثية لفينيسيوس ، في ختام مباريات المنتخب خلال فترة التوقف الدولي.