A beautiful moment at Real Betis. 💚🥹 Young supporter Bruno, who is blind, got to meet his footballing heroes! https://t.co/uUDZP5rYkO — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) November 17, 2026

حقّق نادي الإسباني حلم أحد مشجّعيه الصغار، برونو غونزاليس، البالغ ست سنوات، والذي يعاني فقدان البصر منذ ولادته، بعدما أتاح له فرصة لقاء نجوم الفريق الأوّل، في مبادرة إنسانية حملت لحظات مؤثرة.ويعاني برونو مرضًا وراثيًا نادرًا يُعرف "متلازمة نوري"، تسبّب بفقدانه البصر بالكامل، إلى جانب مشكلات صحية أخرى، لكنه تعلّق ببيتيس بفضل والدته التي نقلت إليه حبّها للنادي منذ طفولته.وخلال زيارته مقرّ تدريبات الفريق، عاش الطفل لحظات مميّزة مع اللاعبين، إذ تعرّف إلى هيكتور بيليرين من خلال لمس شاربه، ومازح داني سيبايوس، قبل أن يستريح على كتف مارك بارترا، وسط أجواء مليئة بالمودّة.وكشفت والدته إيفا أورتيغا أنّها اعتادت شرح أحداث المباريات لابنها، الذي أصبح يتفاعل مع أهداف ويحتفل بها، رغم عدم قدرته على مشاهدة ما يجري داخل الملعب.وجاء اللقاء بالتعاون بين مؤسسّة بيتيس ومؤسّسة "بيكينيو ديسيو"، المعنية بتحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون أمراضًا خطيرة، في أوّل نشاط بين المؤسّستين.ومنحت الزيارة برونو فرصة الاقتراب من نجوم عرفهم بأسمائهم وأصواتهم، ليعيش تجربة انتظرها طويلًا، ويعود إلى منزله حاملًا ذكريات خاصة مع فريقه المفضّل.