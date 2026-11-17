فيديو - نهائي بوكا جونيورز يحمل مفاجأة لطفل أرجنتيني

اكتشف أنّه سيسافر مع والده إلى كولومبيا لحضور نهائي كوبا سودأميركانا

تحوّلت لحظة وداع عاديّة في أحد مطارات إلى مفاجأة مؤثّرة لطفل من مشجّعي بوكا جونيورز، بعدما اكتشف أنّه سيسافر مع والده إلى كولومبيا لحضور نهائي كوبا سودأميركانا أمام أتلتيكو مينيرو، بدل الاكتفاء بتوديعه قبل الرحلة.

وحضر الطفل إلى برفقة أسرته، معتقدًا أنّ والده سيغادر بمفرده إلى مدينة بارانكيا لتشجيع الفريق الأرجنتيني. وبينما كان أفراد العائلة يستعدّون للوداع، أخرج الأب ورقة من حقيبته وطلب من ابنه قراءتها أمام الجميع.

وبدأ الطفل يقرأ رسالة تتحدث عن النهائيات التي تابعها والده أمام التلفزيون، وتلك التي حضرها في المدرجات، قبل أن يصل إلى المفاجأة "هذه المرّة لن أسافر وحدي، سنذهب معًا إلى بارانكيا".

وفور استيعابه ما قرأه، احتضن الصغير والده بسعادة، بينما قدّمت له أسرته حقيبة بألوان بوكا وتذكرة السفر الخاصّة به، لتتحوّل لحظات الوداع إلى احتفال عائلي.

وظهر الطفل في التسجيل مرتديًا قميص المنتخب الأرجنتيني يحمل اسم والرقم 19، فيما ارتدى والده ألوان بوكا، قبل أن يتبادلا العناق وسط ابتسامات أفراد الأسرة.

وتأتي المفاجأة قبل نهائي البطولة القارية المقرّر السبت المقبل، على ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديز في بارانكيا، حيث يسعى بوكا إلى التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.