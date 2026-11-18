كشف النجم الإنجليزي السابق أنه فكّر في الانتحار خلال إحدى أصعب مراحل حياته، رغم تألّقه مع وتحقيقه نجاحات كبيرة داخل الملعب.وفي حديث إلى "Life at the Midpoint" مع الإعلاميّة غابي لوغان، أوضح روني أنّه كان يواجه ضغوطًا نفسية شديدة دفعته إلى العزلة وشرب بمفرده، أحيانًا على مدى يومين متواصلين، في وقت كان قد تزوّج حديثًا وأصبح أبًا لطفله الأول كاي.وقال الهداف التاريخي لمانشستر إنّه كان يشعر بالراحة داخل الملعب، لكنّه يجد صعوبة في التعامل مع حياته خارجه، حتّى بات يتجنّب مقابلة الناس والخروج إلى المتاجر.وأضاف أنّه حاول إخفاء معاناته خوفًا من أن يُنظر إليه على أنّه ضعيف، كما حرص على ألّا يراه ابنه في تلك الحالة، قبل أن يقرّر طلب المساعدة من معالج نفسي.وأشار روني إلى أنّ زوجته كولين أدّت دورًا أساسيًّا في تجاوز تلك الفترة، بعدما اختارت البقاء إلى جانبه رغم الصعوبات التي مرّا بها، مؤكّدًا أنّ دعمها ساعده توازنه.وأوضح اللاعب البالغ 41 عامًا أنّ تلك الفترة تزامنت مع ذروة مسيرته الكرويّة، وكان يُفترض أن تكون الأسعد في حياته بعد زواجه وولادة ابنه، لكنّها كانت، على حد وصفه، المرحلة الأصعب.