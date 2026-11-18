Fanka Lewandowskiego spełniła swoje marzenie 🥹 https://t.co/88fT4IZMdZ — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) November 17, 2026

حقّق النجم حلم مشجّعة شابة، بعدما تدخّل لمنع رجال الأمن من إبعادها، إثر دخولها أرض الملعب لالتقاط صورة معه، عقب مباراة والسويد التي انتهت بالتعادل (1-1)، ضمن الأمم الأوروبية.وبعد صافرة النهاية على ملعب تارشينسكي أرينا في فروتسواف، توجّه قائد المنتخب البولندي نحو المدرّجات لتحيّة الجماهير، فيما كانت المشجّعة، التي ارتدت قميص ، تحاول الوصول إليه حاملةً هاتفها.وقفزت الشابة فوق الحاجز الفاصل بين المدرّجات والملعب، وانطلقت باتجاه اللاعب، لكنّ عناصر الأمن سارعوا إلى ملاحقتها ومنعها من الاقتراب منه.وعندما شاهد ليفاندوفسكي ما يحدث، تدخّل بنفسه وطلب من رجال الأمن الابتعاد، قبل أن يدعو المشجّعة إلى الاقتراب منه، ويتبادل معها بعض الكلمات ويلتقط صورة تذكارية معها.ولم يكتفِ النجم البولندي بذلك، بل خلع قميصه الذي ارتداه خلال المباراة وقدّمه إليها هديّة، وسط دهشتها وسعادتها بالمفاجأة التي لم تكن تتوقّعها.وجاءت هذه اللفتة بينما كان ليفاندوفسكي يجول منفردًا قرب المدرّجات لشكر الجماهير على دعمها، بعيدًا عن زملائه الذين توجّهوا إلى جهة أخرى من الملعب، لتتحوّل محاولة المشجّعة الوصول إلى نجمها المفضّل إلى لحظة إنسانية مميّزة.