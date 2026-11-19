تحوّل حلم منتخب الأرجنتين لقصار القامة بالمشاركة في بالمغرب إلى حقيقة، بعدما تدخّل مدافع توتنهام ماركوس سينيسي بمساهمة ماليّة حاسمة، أنهت حملة تبرعات أطلقها اللاعبون لتغطية تكاليف السفر.وكان المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب النسخة الماضية عام 2023، يواجه صعوبات مالية حالت دون تأمين تذاكر السفر لجميع أفراد بعثته، ما دفع لاعبيه إلى طلب الدعم عبر .وجاء تبرّع سينيسي وعائلته ليؤمّن تكلفة التذكرة ، ويتيح للبعثة المغادرة مكتملة من مطار إيزيزا مساء الثلاثاء، باتجاه المغربية الرباط مرورًا بمدريد.وقبيل الإقلاع، نشر اللاعبون مقطعًا مصورًا وجّهوا فيه الشكر إلى جميع المساهمين في الحملة، وخصّوا سينيسي وعائلته برسالة تقدير، معتبرين أنّ مبادرته جسّدت قيم المساواة والاندماج.وتُقام البطولة بين 20 و30 تشرين الثاني - نوفمبر، بمشاركة 16 منتخبًا، فيما أوقعت القرعة الأرجنتين في مجموعة تضم البرازيل والأردن والعراق.ويطمح المنتخب الأرجنتيني إلى الدفاع عن لقبه، مؤكّدًا أن مشاركته لا تقتصر على المنافسة الرياضيّة، بل تحمل أيضًا رسالة تتعلّق بحق الأشخاص قصار القامة في ممارسة وتمثيل بلدانهم على الساحة الدوليّة.