أعاد النجم الأوكراني ميخايلو مودريك فتح ملف المنشّطات الذي أبعده عن الملاعب، بعدما وجّه اتهامات مباشرة إلى مسؤولي منتخب بلاده، محمّلًا إّياهم مسؤولية الظروف التي أدّت إلى أزمته.وفي مقابلة مع الصحافي دميترو غوردون، أكد لاعب المعار من أنّه لم يسمع بمادّة "ميلدونيوم" المحظورة قبل اكتشافها في عيّنته، مرجّحًا دخولها إلى جسمه خلال وجوده في معسكر المنتخب الأوكراني.وانتقد مودريك غياب الرقابة الكافية داخل المنتخب، مشيرًا إلى أنّ اختصاصي التغذية كان يوزّع أقراصًا على اللاعبين بصورة دورّية ويطلب منهم تناولها، من دون أن يثبت ارتباط تلك الأقراص بالمادة المحظورة.وعندما سُئل عما إذا كان يحمّل الأوكراني مسؤولية أزمته، أجاب بحسم "نعم، بالتأكيد".واتهم اللاعب الاتحاد بالتقصير في دعمه خلال الأزمة، مؤكّدًا أنّ المسؤوليّن تسبّبوا بمشكلات إضافيّة بدلًا من مساعدته على تجاوز القضيّة، كما انتقد غياب الدعم الكافي من أندريه شيفتشينكو.وتعود القضية إلى عام 2024، حين كشف فحص منشطات عن وجود مادة "ميلدونيوم" في جسم مودريك، ما أدى إلى إيقافه لفترة طويلة.وفي – يوليو الماضي، انتهت الإجراءات باتفاق مع والوكالة العالميّة لمكافحة المنشطات، سُمح بموجبه للاعب بالعودة إلى المنافسات.