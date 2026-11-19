كشفت تقارير صحافيّة أرجنتينيّة عن خلاف حادّ بين ليونيل وقيادة الأرجنتيني ، بعدما قرر النجم السابق للمنتخب الابتعاد شخصيًا وتجاريًا عن كلاوديو تابيا وأمين صندوقه بابلو توفيغينو.ووفقًا للصحف والقنوات المحلّيّة، يستعدّ فريق ميسي القانوني لتوجيه إنذار رسمي يطالب الاتحاد بالتوقف عن استخدام اسمه وصوره ومقاطعه المصوّرة في حملات تجارية دون موافقته، وسط خلافات تراكمت خلال الأشهر .وأشارت التقارير إلى أنّ إحدى أبرز نقاط الخلاف تعود إلى سماح تابيا لشركة بيرة أرجنتينيّة راعية للمنتخب باستخدام صورة ميسي في حملة إعلانيّة، رغم ارتباط اللاعب بعقد حصري مع علامة "ميكلوب" الأميركيّة، وأثار ذلك اعتراض الجهة الراعية، التي طلبت توضيحات من محيط اللاعب.ولم تقتصر الخلافات على الجانب التجاري، إذ تحدّثت المصادر عن استياء ميسي من تنظيم مباراة وداعه أمام بنين في تشرين الأوّل - أكتوبر، بعدما تخلّلت الحفل مشكلات صوتيّة وعرض بطائرات مسيّرة صوّر النجم الأرجنتيني يسدّد بقدمه اليمنى، رغم اعتماده على اليسرى.وأوضحت الصحيفة أنّ الخلاف يتركّز على الإدارة الحالية، لا على المؤسّسة التي ارتبط بها اللاعب طوال مسيرته الدوليّة.ولم يصدر تأكيد رسمي من ميسي أو الاتّحاد بشأن طبيعة القطيعة أو الإجراءات القانونيّة المرتقبة.