أثار حارس مرمى كورينثيانز البرازيلي، سوزا، اهتمام المحلّيّة بعد انتظاره مولودتين من امرأتين مختلفتين، في وقت متقارب، في قصّة غير معتادة بعيدًا عن الملاعب.وبحسب تقارير برازيلية نُشرت الأربعاء، أكّدت المؤثرة راي أراوخو أنهّا حامل في شهرها السادس بطفلة من سوزا، بينما تنتظر خطيبته السابقة رواني بارسيلوس مولودة أخرى منه، وقد دخلت شهرها الثامن من الحمل.وأوضحت أراوخو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلّيّة، أنّها تعرفت إلى الحارس عام 2022، قبل أن ينقطع تواصلهما خلال ارتباطه ببارسيلوس، ثم يتجدّد بعد انفصالهما. وأضافت أنّها لم تكن تعلم بحمل خطيبته السابقة عندما اكتشفت حملها.أمّا بارسيلوس، فكانت قد أعلنت مع سوزا في يوليو - الماضي انتظارهما طفلة اختارا لها اسم "بيتالا"، بعد انتهاء خطوبتهما في أبريل – .وشاركت أراوخو مؤخرًا صورًا من حفل الكشف عن جنس مولودتها، مشيرة إلى أنّ الحمل لم يكن مخطّطًا له، وأنّ بدايته كانت صعبة بالنسبة إليها.ومن المنتظر أن تولد الطفلتان بفارق شهرين تقريبًا، وهو ما جعل الحياة الشخصيّة للحارس تتصدّر عناوين الصحف البرازيلية.