رفع نجم كرة السلة الأميركي ليبرون دعوى قضائية ضد الشركة المطوّرة لتطبيق "برون" المتخصّص في تحليل المراهنات الرياضيّة، متّهمًا إياها باستغلال اسمه وصورته وصوته عبر ، للترويج لخدماتها من دون موافقته.وبحسب الدعوى المقدّمة أمام محكمة اتحادية في ، استخدمت شركة "بلاي فيجن" اسم "برون"، المرتبط بلقب اللاعب، وأطلقت إعلانًا يظهر فيه شخص مولّد بالذكاء الاصطناعي يشبه جيمس، ويرتدي قميصًا يحمل الرقم 23، مع وشوم وصوت يحاكيان ملامحه الحقيقيّة.وأثار الإعلان اعتراضًا إضافيًّا لأنّه أظهر الشخصيّة المزيّفة تتصفّح رهانات مرتبطة بلاعبي كرة السلة الأميركي للمحترفين، بما قد يوحي بأنّ جيمس يشارك في المراهنات على مباريات الدوري، وهو سلوك تحظره قواعد المسابقة على اللاعبين.وكان محامو جيمس قد طالبوا الشركة بوقف استخدام صورته، فأزالت الإعلان، لكنّ الدعوى تشير إلى أنّه حصد نحو مليون مشاهدة قبل حذفه.وتقول الدعوى إنّ الحملة صُمّمت لإيهام المستخدمين بوجود علاقة دعائيّة رسميّة مع اللاعب، ودفعهم إلى تنزيل التطبيق والاشتراك في خدماته المدفوعة، رغم غياب أيّ اتفاق.ويطالب جيمس المحكمة بمنع استخدام اسمه وهويّته التجاريّة، والحصول على تعويضات ماليّة عن الأضرار المزعومة والأرباح الناتجة عن الحملة، فيما لم يصدر رد فوري من الشركة على الاتهامات.