عاد فريق الجيش إلى منصّة التتويج في بطولة لكرة اليد، بعد انتظار دام 28 عامًا، إثر فوزه على الصداقة (35-29) في المباراة الثانية من السلسلة النهائية، التي أُقيمت في مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري.وحسم الجيش اللقب بانتصارين متتاليين، بعدما تفوّق في المواجهة الأولى (26-22)، ليكرّر إنجازه عام 1998، حين أحرز البطولة على حساب الصداقة أيضًا.وفرض الجيش أفضليته منذ بداية اللقاء، مستفيدًا من تماسك صفوفه وفعاليته الهجومية، فيما لم تنجح محاولات الصداقة في تغيير مسار المباراة.وبرز الحارس عباس حمود بتصدّيات مؤثرة أسهمت في الحفاظ على تقدّم الجيش، إلى جانب التألق الهجومي للثنائي التونسي أنيس الرديسي ونزار دمق، اللذين سجّلا 11 و10 أهداف على التوالي، فيما أضاف محمود الحاج سليمان 9 أهداف.أما في صفوف الصداقة، فتصدّر المصري عمرو كالولا قائمة المسجّلين برصيد 6 أهداف، بينما أحرز كلّ من أسامة محمد وحسين صالح ومحمد صالح وسامر 4 أهداف.وشهدت المواجهة حضور عدد من المسؤولين العسكريين والرياضيين، تقدّمهم قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن ميخائيل ، ومساعد قائد المركز العميد محمد فصاعي، ورئيس فرع العمليات والتدريب العقيد الركن شربل سماحة، ورئيس فريق الجيش الرائد إيلي مراد. كما حضر من اللبناني لكرة اليد الأول أحمد درويش، ونائب الرئيس الثاني عبد الله عاصي، ورئيس لجنة عبد الله عساف، والأمين العام جورج فرح.وعقب انتهاء المواجهة، تسلّم قائد فريق الجيش الزهر كأس البطولة، فيما اكتفى الصداقة بالمركز الثاني.وفي مباراة تحديد المركز الثالث، نجح نادي 1875 في التفوّق على حارة صيدا بنتيجة (27-26)، ليحجز مكانه على منصة التتويج.