اتّخذت أندية بارزة في إجراءات أمنيّة مشدّدة لحماية منازل لاعبيها، بعد سلسلة من عمليّات السطو التي استهدفت نجوم وعائلاتهم، خصوصًا خلال وجود اللاعبين خارج منازلهم لخوض المباريات.وكشفت الصحف البريطانيّة أنّ أندية وإيفرتون ومانشستر عيّنت فرقًا أمنيّة خاصّة لتوفير حراسة على مدار الساعة لمنازل اللاعبين المشاركين في المباريات خاصّة تلك المُقامة خارج ، بدلًا من ترك مسؤوليّة الحماية لشركات خاصّة يتعاقد معها اللاعبون بصورة فرديّة.وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد المخاوف من عصابات إجراميّة منظّمة تستغلّ مواعيد المباريات وتحرّكات اللاعبين العلنيّة لاقتحام منازلهم وسرقة مقتنياتهم الثمينة.ومن أبرز الحوادث ، تعرُّض قائد برونو فرنانديز للسرقة، بعدما تسلّل ثلاثة ملثّمين إلى العقار واستولوا على مجوهرات، أثناء وجود اللاعب مع فريقه في .وأشار التقرير إلى أنّ بعض اللاعبين لجأوا إلى إجراءات إضافيّة، بينها شراء كلاب حراسة مدرّبة تصل كلفتها إلى 20 ألف جنيه إسترليني، وتجهيز غرف آمنة داخل منازلهم.كما بدأت شركات أمنيّة متخصّصة بتقديم خدمات تشمل مراقبة المنازل بالكاميرات، وتأمين الحماية الشخصيّة لأفراد العائلات، وحتّى مُرافقة أبناء اللاعبين إلى مدارسهم.