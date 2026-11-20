تحوّل أول تدريب يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مع مانشستر يونايتد
إلى أزمة أمنية
، بعدما انتشر على الإنترنت تسجيل مصوّر بطائرة مسيّرة، كشف تفاصيل من الحصّة المغلقة في مركز كارينغتون، قبل أيّام من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
.
وامتد التسجيل نحو 12 دقيقة، ونُشر على قناة
"CC OVERVIEW" في يوتيوب، حيث ظهرت تحركات اللاعبين وتمارين الاستحواذ، قبل أن تقترب العدسة من مجموعة يقودها بوتشيتينو خلال تدريبات تكتيكية.
وأظهرت اللقطات المدرّب وهو يجمع 11 لاعبًا لتوجيه التعليمات، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانيّة استفادة المنافسين من المشاهد، خصوصًا أنّ التصوير أتاح التعرّف إلى بعض اللاعبين المشاركين في الحصة.
وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى وجود لافتات تمنع استخدام الطائرات المسيّرة قرب المركز التدريبي، فيما أكّد صاحب التسجيل أنّ تحليقه كان قانونيًّا، وأنه يحمل التراخيص والتأمين المطلوبين، موضحًا أنّه لم يحلّق فوق أشخاص أو داخل منطقة محظورة.
وجاء التسريب في مستهلّ مهمّة بوتشيتينو، الذي خلف مايكل كاريك على رأس الجهاز الفني، بينما يستعد الفريق لخوض أول مباراة تحت قيادته أمام ليفربول الأحد.
وامتنع مانشستر يونايتد
عن التعليق على الواقعة، وسط مخاوف من كشف معلومات فنّيّة لم تكن مخصّصة للنشر.