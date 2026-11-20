🎥 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗔𝗚𝗘: The entire 12-minute clip of Mauricio Pochettino's first training session with Manchester United has been leaked onto X. https://t.co/AgDoEPbQY2 — Football ⚽ (@Footballtweet) November 19, 2026

تحوّل أول تدريب يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مع إلى أزمة ، بعدما انتشر على الإنترنت تسجيل مصوّر بطائرة مسيّرة، كشف تفاصيل من الحصّة المغلقة في مركز كارينغتون، قبل أيّام من مواجهة ليفربول في .وامتد التسجيل نحو 12 دقيقة، ونُشر على "CC OVERVIEW" في يوتيوب، حيث ظهرت تحركات اللاعبين وتمارين الاستحواذ، قبل أن تقترب العدسة من مجموعة يقودها بوتشيتينو خلال تدريبات تكتيكية.وأظهرت اللقطات المدرّب وهو يجمع 11 لاعبًا لتوجيه التعليمات، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانيّة استفادة المنافسين من المشاهد، خصوصًا أنّ التصوير أتاح التعرّف إلى بعض اللاعبين المشاركين في الحصة.وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى وجود لافتات تمنع استخدام الطائرات المسيّرة قرب المركز التدريبي، فيما أكّد صاحب التسجيل أنّ تحليقه كان قانونيًّا، وأنه يحمل التراخيص والتأمين المطلوبين، موضحًا أنّه لم يحلّق فوق أشخاص أو داخل منطقة محظورة.وجاء التسريب في مستهلّ مهمّة بوتشيتينو، الذي خلف مايكل كاريك على رأس الجهاز الفني، بينما يستعد الفريق لخوض أول مباراة تحت قيادته أمام ليفربول الأحد.وامتنع عن التعليق على الواقعة، وسط مخاوف من كشف معلومات فنّيّة لم تكن مخصّصة للنشر.